«Харли-Дэвидсон», «Красный Октябрь» и другие раритеты Семена Трофимова

В спальном районе на юго-западе Петербурга находится «Историко-патриотический кружок „Мотораритет“. Семену Трофимову удалось собрать здесь целую коллекцию мотоциклов военных и предвоенных лет — здесь есть советские, американские, трофейные немецкие машины, восстановленные несколькими поколениями участников кружка, старшим из которых уже за 50. Есть военные, спортивные, даже цирковые машины. А когда-то, почти 40 лет назад, все начиналось с того, что молодой механик Семен Трофимов просто мечтал о своем собственном мотоцикле — чешской „Яве“.

Машины с душой

Первым мотоциклом Семена Трофимова стал „Харли-Дэвидсон“ военной модели WLA-42. „Я его купил за 25 рублей — деньги были достаточно весомые, но преодолимые. Эти мотоциклы тогда уже на дорогах не ездили — после войны какое-то их число можно было встретить в милиции, но через непродолжительный промежуток времени они стали выходить из строя, чинить их было практически невозможно, потому что все резьбы дюймовые, и чтобы ремонтировать их в советских метрических мастерских, нужна была огромная квалификация. Поэтому они доживали свой век в гаражах, сараях и на чердаках“, — вспоминает Трофимов.

Мотоцикл, конечно, был не на ходу. Какие-то детали пришлось покупать, какие-то отдавали в дар. Так начала собираться коллекция старых мотоциклов и запчастей, и в какой-то момент Семен понял, что она может перерасти в нечто большее. Именно тогда он решил создать клуб, где мальчишки будут заниматься мужским делом — реставрацией мототехники, а так как она была военной, то и в душах подростков обязательно должно появиться уважение к подвигам тех, благодаря кому мы все сейчас живем, а может, и интерес к истории, надеялся Трофимов.

»Так как я вырос в подростково-молодежном клубе имени Лени Голикова, играл в настольный теннис и хоккей за сборную жилконторы, то сюда я и обратился за помощью, и мне заведующая клубом сказала: «Тут подвал — откачайте воду, проведите свет и можете заниматься здесь с мальчишками». Что я стану педагогом, я тогда не предполагал. Побаивался: какие мальчишки, какая педагогика?" — сейчас о решении, изменившем его жизнь, Трофимов рассказывает как о чем-то совершенно обыденном, заваривая чай на верстаке с инструментами.

Из механиков в педагоги

Узнав о появлении мотосекции, в мастерской у Трофимова начали появляться подростки из соседних дворов, которые и стали его первыми учениками. «Самые отъявленные очень этим всем увлекались, они притащили кто магнитофон, кто гаечный ключ, кто молоток — и так первую зиму великолепно в этом теплом подвале прожили, разбирали мотоцикл, слушали музыку. Сейчас, когда я говорю, что первым моим ученикам исполнилось по 51 году, на меня смотрят с прищуром, ведь мне 59 лет. А вся арифметика в том, что когда я пришел из армии, мне было 21, а они на семь лет младше меня», — объясняет Семен.

Скоро мотосекция стала молодежным клубом, и Трофимову предложили работать там на полставки, совмещая это с работой на заводе. Но времени на клуб требовалось все больше, и работу механика он оставил, хотя уже имел высшую категорию и высокую зарплату в 300 рублей. Однако он не задумываясь перешел на скромный оклад педагога.

С каждым годом он сам все больше узнавал об истории мотостроения, и теперь Семен Трофимов — эксперт Минкульта по мототехнике. «Изучая книги и рассматривая картинки, мы познавали техническую сторону. Все мои поездки за границу были связаны со встречей с товарищами, которые занимались реконструкцией старинных мотоциклов. Реставрация — это очень сложный процесс, никакой самодеятельности он не терпит, требует досконального изучения темы и соблюдения абсолютно всех мелочей, начиная от цвета краски и заканчивая полосками и проводами», — рассказывает он.

Преодоление препятствий

Станков и оборудования не хватало, и тогда спасала смекалка, вспоминает Семен: " Завод «Красный Октябрь» 20 лет назад задался вопросом — есть музей с вещами, которые он выпускал, но нет их довоенного мотоцикла. Мы с учениками из кучи запчастей собрали им мотоцикл и обменяли на токарный станок".

Казусы случались и с техникой. «Был случай, когда после войны немецкий мотоцикл замуровали в стену, и он так 70 лет простоял. Дед перед смертью своим внукам все рассказал. Они разобрали стену и принесли его сюда», — говорит подошедший ученик Трофимова Дмитрий Соколов

Но был и период, когда клуб пытались выжить из здания, чтобы устроить там магазин. «Выламывали двери, выбрасывали мотоциклы, приглашали полицию, спасибо, что не подбросили наркотики. Мы сопротивлялись, последний раз меня увольняли в 2012 году, я семь месяцев был безработным, судился, восстановился. Я говорил: „Что же вы, негодяи, делаете? Я просто хочу быть педагогом и чтобы помещения были государственными, я хочу создать музей мотоциклов“, — вспоминает он то сложное время. „В конце концов мы через мотообщественность Санкт-Петербурга вышли на губернатора Полтавченко, тот издал распоряжение создать музей мотоциклов, и на этом все — война была прекращена“.

Историко-технический симбиоз

Некоторые из учеников Трофимова еще школьники, а кто-то уже вернулся из армии. Интересы тоже разные. 13-летний Влад Бруславцев пока интересуется в основном мотоциклами, история его занимает мало. „У меня тоже есть свой мотоцикл детский, он у меня часто ломается, и я на нем всего один раз покатался. Поэтому я хочу нормально разбираться в мотоциклах. Семен Васильевич все объясняет, может пошутить“, — рассказывает Влад.

А вот 22-летний Дмитрий Соколов приходит в клуб именно за историей. У него самого небольшая коллекция советских мотоциклов, чинить их он давно научился. „Интерес к истории начался с мотоцикла М-72. Мне было с технической стороны интересно, почему что-то сделано так, а что-то иначе, не как сейчас. Хотелось узнать, где это еще встречалось и как работает. Потом стал изучать фотографии, историю фотографий, стал семейную историю смотреть, кем были моя бабушка, мои прабабушки, оказалось, что я, можно сказать, внук войны“, — говорит Дмитрий.

Те, кто увлечен больше историей, чем техникой, создали своеобразный мемориал боевому братству солдат антигитлеровской коалиции. „Мемориал состоит из 39 моторов „Харли-Дэвидсон“, развешанных на стене, — рассказывает Трофимов. — Написано „Советским и американским союзникам посвящается“, потому что эти мотоциклы северными морскими конвоями доставляли в Архангельск и Мурманск, откуда их отправляли на фронт“.

А в центре мастерской в память о погибших в войну мотоциклистах „горит“ вечный огонь, созданный с помощью алого полотнища, вентилятора и подсветки.

В мастерской есть несколько мотоциклов „Красный Октябрь“, считающихся первыми в СССР. „Ленинградские циркачи по фамилии Урядовы сделали аттракцион: гонки по вертикальной стене. В 1980-х годах мне удалось найти Александра Урядова, купить у него два мотоцикла „Индиан“, с которых и начинался этот номер, и он подарил мне мотоциклы „Красный Октябрь“, которые также использовались для этих выступлений“, — рассказывает хозяин. Трофимов собирается создать музейную композицию, посвященную Урядовым.

Рядом с „Красным Октябрем“ ТИЗ АМ-600 производства Таганрогского инструментального завода. Ветераны ленинградского Спортивного клуба армии говорят, что именно на этом мотоцикле испытатель и спортсмен Сергей Сергеев в 1941 году выехал на Ладожское озеро, чтобы разведать легендарную Дорогу жизни для обозов с продовольствием. „За этот подвиг Сергея Сергеева наградили орденом Красной Звезды, а санинструктора, ехавшую с ним, — медалью „За отвагу“, — говорит Трофимов. И это далеко не все экспонаты музея.

Мотоцикл должен ездить

Каждый мотоцикл планируется привести в музейное состояние. В идеале — восстановить не только внешний вид, но и работоспособность. Удастся ли это осуществить, никто загадывать не рискует.

Сейчас здесь восстанавливают советский аппарат для мотобола — разновидности футбола на мотоциклах. А вообще разобранных мотоциклов в мастерской много. А значит, работа реставраторов, вечный огонь у монумента погибшим воинам-мотоциклистам и интерес ребят к истории страны и отважных гонщиков, скорее всего, никогда не угаснут.

Константин Крашенинников