Что можно увидеть, если поставить мультфильм на паузу

Поставив мультфильм на паузу можно увидеть крайне смешные и невообразимые деформации главных героев. То их сплющит, то растянет, а то и вовсе изменит до неузнаваемости. Посмотрите нашу подборку стоп-кадров, и следующий просмотр мультиков можете превратить в развлечение, периодически нажимая на паузу.

Аладдин

Холодное сердце

Тарзан

Геркулес

Русалочка

Книга джунглей

Красавица и Чудовище

Мулан

Понравилось? А теперь пройдите наш тест — попробуйте угадать мультфильм по нелепому кадру.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Также вам понравится: 10 мультфильмов про отдых и лето и скидка 5% на путевку! В Интернете появилась вторая серия нового «Простоквашино»