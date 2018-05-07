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Что можно увидеть, если поставить мультфильм на паузу
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Что можно увидеть, если поставить мультфильм на паузу 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Поставив мультфильм на паузу можно увидеть крайне смешные и невообразимые деформации главных героев. То их сплющит, то растянет, а то и вовсе изменит до неузнаваемости. Посмотрите нашу подборку стоп-кадров, и следующий просмотр мультиков можете превратить в развлечение, периодически нажимая на паузу.
Аладдин
Холодное сердце
Тарзан
Геркулес
Русалочка
Книга джунглей
Красавица и Чудовище
Мулан
Понравилось? А теперь пройдите наш тест — попробуйте угадать мультфильм по нелепому кадру.
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