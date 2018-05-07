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Улицу Невскую в Волгограде преобразили к чемпионату только с одной стороны
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Улицу Невскую в Волгограде преобразили к чемпионату только с одной стороны 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда благоустройство улицы Невской ограничилось только одной стороной по направлению к улице Комсомольской. На противоположной горожане наблюдают удручающую картину — разбитые ступени и разъезжающие подпорные гранитыне плиты.
О том, что прилегающая к бывшему ресторану «Белый аист» территория сегодня находится в неприглядном виде, V1.ru рассказали местные жители. В подтверждение своих слов горожане прислали красноречивые фотографии. На снимках, сделанных волгоградцами, хорошо видно, что одна из лестниц находится в аварийном состоянии. Ступени почти полностью разрушены. Не все в порядке и с гранитными плитами, которые подпирают склон. Некоторые по непонятным причинам «отъехали» на тротуар.
Исторические гранитные плиты устали стоять в ровном ряду
— На сторону, ведущую в центр, сегодня не налюбоваться. Чисто, просторно, стоят лавочки, новая плитка под ногами, — говорят волгоградцы. — Но о другой стороне будто бы забыли. Подняться или спуститься по ступеням невозможно, поскольку их все равно что нет. При этом нет и никаких предупреждающих указателей, о том что лестница в неисправном состоянии. То, в каком виде гранитные плиты, тоже вызывает массу вопросов. А ведь проводили работы и на этой стороне.
Жители Невской добавляют, что разрушенная лестница была отремонтирована совсем недавно. гранитные плиты после реставрации тоже вернулись на свое историческое место всего несколько месяцев назад.
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