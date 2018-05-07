Улицу Невскую в Волгограде преобразили к чемпионату только с одной стороны

В Центральном районе Волгограда благоустройство улицы Невской ограничилось только одной стороной по направлению к улице Комсомольской. На противоположной горожане наблюдают удручающую картину — разбитые ступени и разъезжающие подпорные гранитыне плиты.

О том, что прилегающая к бывшему ресторану «Белый аист» территория сегодня находится в неприглядном виде, V1.ru рассказали местные жители. В подтверждение своих слов горожане прислали красноречивые фотографии. На снимках, сделанных волгоградцами, хорошо видно, что одна из лестниц находится в аварийном состоянии. Ступени почти полностью разрушены. Не все в порядке и с гранитными плитами, которые подпирают склон. Некоторые по непонятным причинам «отъехали» на тротуар.

Исторические гранитные плиты устали стоять в ровном ряду

— На сторону, ведущую в центр, сегодня не налюбоваться. Чисто, просторно, стоят лавочки, новая плитка под ногами, — говорят волгоградцы. — Но о другой стороне будто бы забыли. Подняться или спуститься по ступеням невозможно, поскольку их все равно что нет. При этом нет и никаких предупреждающих указателей, о том что лестница в неисправном состоянии. То, в каком виде гранитные плиты, тоже вызывает массу вопросов. А ведь проводили работы и на этой стороне.

Жители Невской добавляют, что разрушенная лестница была отремонтирована совсем недавно. гранитные плиты после реставрации тоже вернулись на свое историческое место всего несколько месяцев назад.