Дороги патриотов: куда поехать на День Победы

Подводные лодки, танки и самолеты, бункеры и блиндажи, панорамы и диорамы — практически в каждом городе, которого коснулась Великая Отечественная, есть военные музеи и мемориалы. В этом году в связи с тем, что 9 Мая пришлось на середину недели, туркомпании предлагают однодневные экскурсии по местам боевой славы, а также школьные военно-патриотические туры.

Москва и Подмосковье: "Этих дней не смолкнет слава…"

Центральный музей Великой Отечественной войны и обелиск на площади Победителей на Поклонной горе в Москве

В Музее Победы на Поклонной горе шесть диорам, посвященных основным битвам и сражениям Великой Отечественной войны. На уличной площадке более 400 экспонатов: бронетехника и артиллерия, инженерные и фортификационные сооружения, военный транспорт, экспозиция, посвященная железнодорожным войскам. Для детей проводится экскурсия-квест "Танки, самолеты, корабли".

Кстати, судя по информации на сайте музея, 9 мая вход бесплатный, площадки военной техники работают с 10:00 до 23:00.

Детям всех возрастов будет интересна экскурсия "Этих дней не смолкнет слава…" в усадьбе "Коломенское". "Школьникам выдают плащ-палатки, учат скатывать шинель, складывать вещмешок", — рассказывает представитель столичной туркомпании Инна Артанова.

Участникам экскурсии показывают, где стояли зенитные батареи, находились госпиталь, склады, окопы. Потом — солдатский обед. Также в программу входит посещение Музея обороны Москвы.

Презентация автобусов в рамках акции "Еду в Музей Победы!"

Большой популярностью пользуется исторический музейный комплекс "Запасной командный пункт Верховного главнокомандующего" в Измайлове — "Бункер Сталина".

В конце ноября — начале декабря 1941 года именно отсюда шли приказы советского вождя о защите Москвы и обороне СССР. Интересен этот бункер еще и тем, что он замаскирован под стадион.

В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее экскурсии проводятся в виде квеста. В знаменитом танковом музее в Кубинке — танки, авто— и бронетехника СССР, военная авто— и бронетехника фашистской Германии, а также единственная в мире коллекция бронетанковой техники милитаристской Японии. Теперь все это — часть экспозиции парка "Патриот".

В землянке во время презентации музейно-исторического комплекса "Партизанская деревня", построенном в парке "Патриот" в Кубинке

Кроме того, в Подмосковье организуются экскурсии в Музей Военно-воздушных сил России, к памятнику героям-панфиловцам в Дубосеково. В Коломне, Балашихе, Красногорске и других городах и поселках Московской области тоже есть военно-технические музеи.

Санкт-Петербург и Ленобласть: "Дорогой жизни шел к нам хлеб"

Дневник Тани Савичевой в музее на Пискаревском мемориальном кладбище

Одна из самых эмоциональных экскурсий — "Дорога жизни".

"Дорогой жизни шел к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим. Еще не знают на земле страшней и радостней дороги", — писала Ольга Берггольц в "Ленинградской поэме".

"Дорога жизни" в блокадный Ленинград. Кадр из фильма Романа Кармена "Блокада Ленинграда"

В экскурсию входит посещение Ржевского коридора, памятника "Цветок жизни", посвященного дневнику ленинградской школьницы Тани Савичевой, мемориала у Румболовской горы, Угловских высот, села Борисова Грива, Вагановского спуска, памятника "Разорванное кольцо", Осиновецкого маяка, Мемориального вокзала на Ладожском озере.

В самом Санкт-Петербурге — монумент и музейный зал с вещами и документами времен блокады, электрифицированными картами и уникальными мозаичными панно, подводная лодка Д-2 "Народоволец" и, конечно, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, открытый еще 27 янвapя 1946 годa, во втоpую годовщину снятия блокaды.

Проводятся в Санкт-Петербурге и авторские экскурсии, например "Штрафники Второй мировой", "Рубеж, о который разбился блицкриг" с посещением Лужского рубежа, "Битва за Ленинград — проклятые Синявинские высоты" и другие.

Волгоград: "Родина-мать зовет!" и "Сталинградская битва"

Акция "Свет Памяти" в России

Волгоград — один из важнейших городов, связанных с Великой Отечественной войной. Туркомпании предлагают сборные двухдневные экскурсии со стартом 8 мая и в другие даты. Стоимость — около шести тысяч рублей.

В программе: осмотр памятника-ансамбля на Мамаевом кургане, площади Ленина, руин мельницы Гергардта, дома сержанта Павлова, посещение музея-панорамы "Сталинградская битва", центральной набережной, аллеи Героев, мемориального сквера, площади Павших борцов, а также музея "Память" — места пленения фельдмаршала Паулюса.

Стоимость экскурсии из Волгограда, то есть без гостиницы и дороги, порядка тысячи рублей. Экскурсии проводятся в том числе и непосредственно 9 мая.

Калининград: "Кенигсберг-45. Последний штурм"

Штурм советскими войсками Кенигсберга в апреле 1945 года

Взятию Кенигсберга советскими войсками в 1945 году посвящен музей "Бункер" в Калининграде.

"Это уникальное и максимально аутентичное место (насколько это возможно) для посещения и ознакомления с одним из важных эпизодов Великой Отечественной войны", — отзываются посетители.

В августе прошлого года в Калининградском историко-художественном музее, к которому относится и "Бункер", открылась трехмерная панорамная экспозиция "Кенигсберг-45. Последний штурм", рассказывающая об одном из самых кровопролитных сражений Восточно-Прусской операции советских войск.

Все воссозданные в мельчайших подробностях детали можно не только рассматривать, но и трогать руками, что создает эффект присутствия.

Севастополь: "Штурм Сапун-горы" и "35-я береговая батарея"

Театрализованное представление "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года" в Севастополе

"В Крыму на майские праздники традиционно популярны туры в Севастополь — праздничный город, салют…" — рассказывает Илья Тихонов, менеджер туристической компании, специализирующейся на путешествиях по России и СНГ.

В городе много музеев и мемориалов, посвященных и первой, и второй обороне Севастополя.

Об освобождении города 7 мая 1944 года рассказывает диорама "Штурм Сапун-горы". Каждый год в мае тут проводится часовая реконструкция боя.

Историко-мемориальный комплекс "35-я береговая батарея" напоминает о героической обороне Севастополя 1941-1942 годов, о событиях, связанных с боями на мысе Херсонес, судьбах бойцов и командиров.

Малахов курган, как и Военно-исторический музей Черноморского флота, связаны и с первой, и со второй обороной Севастополя.

Смоленск — Минск — Брест: "Умрем, но из крепости не уйдем"

Памятник "Брестская крепость — герой" Памятник "Брестская крепость-герой"

"Из-за одного выходного дня запросов на экскурсионные туры меньше, но в прошлые годы у нас группами отправлялись туристы по городам боевой славы, — говорит Илья Тихонов. — Очень популярны на вторые майские праздники программы, включающие Смоленск, Минск и Брест".

Туристы посещают Хатынь — бывшую деревню Логойского района Минской области, которая была полностью уничтожена фашистами весной 1943 года, историко-культурный комплекс "Линия Сталина", созданный к 60-летию Победы.

Важнейший памятник — Брестская крепость. В музее обороны крепости много экспонатов, в том числе резьба по дереву брестского художника Юрия Чернева "Первый час войны", остатки радиостанции, которая посылала позывные: "Я — крепость, я — крепость. Ведем бой!", надпись на стене "Умрем, но из крепости не уйдем".