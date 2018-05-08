В Перми полицейские организовали для ветеранов концерт «На солнечной поляночке»

В Культурном центре ГУ МВД России по Пермскому краю состоялся концерт «На солнечной поляночке», посвященный Дню Победы. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.

В этот день прозвучали теплые слова поздравлений, глубокого уважения и благодарности за Великую Победу в адрес тех, чьи подвиги навечно останутся в памяти потомков. Отмечен значительный вклад в победу над врагом сотрудников органов внутренних дел . Свыше 70% правоохранителей отправились на фронт. Все они проявили себя мужественными и бесстрашными воинами, служили примером доблести, стойкости и преданности Отечеству. Несмотря на все пройденные сложности, они не теряют бодрости духа и ведут активный образ жизни.

Творческие коллективы действующих сотрудников органов внутренних дел представили вниманию зрителей музыкальные номера. Полицейские исполнили для присутствующих песни военных лет.

Ветераны были тронуты душевным исполнением выступающих. На глазах многих гостей выступили слезы радости и гордости, горести и потерь от нахлынувших воспоминаний о тяжелых годах войны. Несмотря на это, ветераны ушли с концерта в приподнятом настроении.