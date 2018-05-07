Взятие Берлина. Как это было на самом деле

9 мая в 19:00 на телеканале «Россия К» вас ждет документальный фильм о Берлинской операции, вокруг которой много мифов и откровенной лжи.

Чего только не говорят о финале войны! Как правило, больше всех достается Георгию Жукову . Конечно, за «необоснованные» потери. Ну а если посмотреть на ситуацию с позиции нашего времени, проанализировать ее с холодным сердцем? Да, трудно. Но, тем не менее, надо постараться. И окажется, что при том, что ценна каждая человеческая жизнь, а война не обходится без потерь, на самом деле маршал придумал гениальный план, благодаря которому на помощь осажденному Берлину не смогли пробиться основные фашистские резервы. А это значит, что маршал Жуков спас многие тысячи жизней своих солдат!

Ну и еще момент… Сколько раз все мы читали и видели в кино, как наши бойцы берут Рейхстаг?! Не десятки, сотни раз! Но, возможно, первый раз об этом событии расскажет с экрана офицер, чей батальон первым ворвался в это фашистское логово…

Итак, все, кто неравнодушен к истории, могут посмотреть на «России К» документальную работу Валерия Тимошенко «Чистая победа. Битва за Берлин».

Для этого нужно лишь включить телевизор в 19:00 9 мая.