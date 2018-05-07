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Взятие Берлина. Как это было на самом деле
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Взятие Берлина. Как это было на самом деле 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
9 мая в 19:00 на телеканале «Россия К» вас ждет документальный фильм о Берлинской операции, вокруг которой много мифов и откровенной лжи.
Чего только не говорят о финале войны! Как правило, больше всех достается Георгию Жукову. Конечно, за «необоснованные» потери. Ну а если посмотреть на ситуацию с позиции нашего времени, проанализировать ее с холодным сердцем? Да, трудно. Но, тем не менее, надо постараться. И окажется, что при том, что ценна каждая человеческая жизнь, а война не обходится без потерь, на самом деле маршал придумал гениальный план, благодаря которому на помощь осажденному Берлину не смогли пробиться основные фашистские резервы. А это значит, что маршал Жуков спас многие тысячи жизней своих солдат!
Ну и еще момент… Сколько раз все мы читали и видели в кино, как наши бойцы берут Рейхстаг?! Не десятки, сотни раз! Но, возможно, первый раз об этом событии расскажет с экрана офицер, чей батальон первым ворвался в это фашистское логово…
Итак, все, кто неравнодушен к истории, могут посмотреть на «России К» документальную работу Валерия Тимошенко «Чистая победа. Битва за Берлин».
Для этого нужно лишь включить телевизор в 19:00 9 мая.
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