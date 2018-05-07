Они шли за Гитлером. История одной коалиции

Так называется невероятно интересная документальная работа Михаила Кузовенкова , которую вы сможете посмотреть 7 мая и 8 мая в вечернем эфире телеканала «Россия К» (22:15). Ленту повторят и 9 мая в 12:25.

Двухсерийный документальный фильм для многих окажется невероятным откровением. Особенно, подозреваю, для молодого поколения. На заре гитлеровской карьеры его наставник, драматург, интеллектуал Дитрих Эккарт, как-то обронил фразу: «Идите за Гитлером: я написал музыку — он будет танцевать…». И они пошли… Думаете, только наци? Ошибаетесь…

Спросите сегодня где-нибудь в Европе: «Кто воевал против России во Второй мировой войне?». Вам ответят: «Германия». Скорее всего, это будет исчерпывающий ответ. Но, возможно, после паузы последует дополнение: «Кажется, Италия». Но как же те сотни тысяч венгров, румын, хорватов, французов, словаков, поляков и даже испанцев, которые вместе с Германией пришли в Россию?

Итак, первое и главное, существенная «деталька», которую часто упускают из вида. В роковой день 22 июня нам, кроме Германии, объявили войну Италия, Словакия и Хорватия. 27 июня к ним присоединилась Венгрия, 1 июля — Финляндия. Так к трем миллионам немецких солдат вскоре прибавилось полмиллиона союзников, атаковавших нашу страну с запада, с юга и с севера. И на этом формирование большой коалиции не закончилось…

Все оккупированные страны и страны-союзники предоставили Германии военную поддержку. До сих пор многие даже в нашей стране оправдывают европейцев: дескать, те сами были оккупированы и не могли сопротивляться стальной хватке Гитлера. А что же было на самом деле? Об этом и пойдет речь в фильме. Причем расскажут об этом историки из России, Германии, Венгрии, и Италии, ветераны «Итальянской армии в России» и участники итальянского движения Сопротивления. Ну а жители Смоленской и Воронежской областей вспомнят о времени, когда их деревни были оккупированы войсками гитлеровской коалиции…

Фильм завораживающе прост, насыщен фактами — что называется, берите и смотрите. Уверяем: там есть, чему удивиться.