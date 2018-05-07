Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка — и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 12-летнем Матвее Мирошине из Санкт-Петербурга.

У мальчика прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. Сейчас Матвей может дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из-за этого мальчик уже два месяца лежит в больнице. Чтобы он мог жить дома с родителями, нужен переносной аппарат ИВЛ. Но такой аппарат государством не предоставляется.

Из письма Варвары Мирошиной, мамы Матвея:

"Наш сын знает, что тяжело болен и что лекарства от его болезни не существует. В пять лет Матвею стало трудно ходить — он часто падал, не всегда мог сам встать. После длительных обследований врачи поставили страшный диагноз: прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна. При этом заболевании постепенно атрофируются все мышцы, в том числе органов дыхания и сердца. К семи годам сын полностью потерял способность двигаться. Но сохранил ясный ум. Настоящая радость для Матвея — книги, он очень много читает. Однако состояние сына ухудшается с каждым днем. В феврале этого года Матвей заболел обструктивным бронхитом, начались приступы удушающего кашля. Сына положили в Детскую городскую больницу (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга, у него дважды происходила остановка дыхания. Матвея подключили к аппарату ИВЛ. Врачи сказали, что самостоятельно дышать он уже не сможет. И мы с мужем решили, что наполним каждый день нашего ребенка радостью, вопреки всему. Сын в больнице уже два месяца. Врачи выпишут его, если у нас дома будет портативный аппарат ИВЛ. Но государством такой прибор не предоставляется. Стоит он огромных денег, купить его нам не по силам. Прошу, помогите, пожалуйста!"

Для спасения Матвея Мирошина не хватает 505 363 руб.

Заведующий отделением общей реанимации ДГБ №1 Михаил Русак (Санкт-Петербург): «У Матвея дыхательная недостаточность 3-й степени на фоне основного заболевания — прогрессирующей мышечной дистрофии Дюшенна. Мальчик остро нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, который можно использовать в домашних условиях».

Внимание! Цена аппарата ИВЛ и расходных материалов к нему 1 646 927 руб.

226 000 руб. внесли родители Матвея.

711 488 руб. собрали телезрители ГТРК «Санкт-Петербург».

204 076 руб. собрали наши читатели.

Не хватает 505 363 руб.

ПОМОЧЬ МАТВЕЮ