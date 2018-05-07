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ММК подарит детям 1500 деревьев
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ММК подарит детям 1500 деревьев 

Уралинформбюро 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
В Магнитогорске продолжается акция, инициированная руководством градообразующего меткомбината, «Тысяча деревьев — детям». В 2018 году планы еще масштабнее — возле школ и детских садов должны появиться 1 500 растений, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и связей с общественностью ПАО «ММК».
Старт посадкам дан на территории СОШ №10 имени В. П. Поляничко, куда доставили 45 молодых остролистных кленов. Это дерево широко встречается в Европе и Юго-Западной Азии, оно адаптировано к уральскому климату, хорошо переносит тень и морозы.
Помочь старшеклассникам пришли почетные гости — генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава города Сергей Бердников, который поблагодарил руководство градообразующего предприятия за такой подарок.
"Мы давно и последовательно занимаемся озеленением. В Магнитогорске немало мест, где еще нужно посадить деревья, а значит, это доброе дело будем продолжать. Раньше усилия были направлены на территорию предприятия, рекультивацию горы Магнитной. Потом решили, что такую работу нужно проводить и на правом берегу", — отметил П. Шиляев.
Около 300 саженцев от ММК украсят город весной, а остальные — осенью. Большую часть из 1 500 молодых деревьев разместят в правобережной части Орджоникидзевского района, поскольку именно здесь наиболее явно ощущается нехватка зелени. 1 000 растений высадят на территории соцобъектов, 500 — вдоль улиц.
Стоит от метить, что в прошлом году благодаря ММК возле детских садов и школ города появилась 1 000 деревьев.
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