Ещё
ММК продолжает озеленять Магнитогорск
Далее:
Читайте также:
Ещё

ММК продолжает озеленять Магнитогорск 

ТАСС 13 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ТАСС, 7 мая. Полторы тысячи деревьев подарит в этом году родному городу Магнитогорский металлургический комбинат. Об этом сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» по материалам СМИ.
В управлении рассказали, что ММК уже не в первый раз участвует в масштабном озеленении территорий Магнитогорска. «В прошлом году благодаря ММК в образовательных учреждениях Магнитки была высажена тысяча деревьев. Акция, инициированная руководством комбината, получила название „Тысяча деревьев — детям“. Идея пришлась по душе, и в этом году принято решение продолжить озеленение школ и детских садов, но саженцев в этом сезоне высадят полторы тысячи», — сказано в сообщении.
Старт посадкам дан в школе № 10 имени В. П. Поляничко, куда доставили 45 молодых деревьев остролистного клёна. «Это дерево широко встречается в Европе и Юго-Западной Азии. Его высота — от 12 до 28 метров. В России оно растёт от Северного Кавказа на юге до южной границы таёжной зоны на севере. Клён хорошо адаптирован к уральскому климату, теневынослив и зимнестоек», — отмечают в управлении.
Помочь старшеклассникам высадить деревья пришли почётные гости — генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава города Магнитогорска Сергей Бердников, который поблагодарил руководство градообразующего предприятия за подарок городу.
"Мы давно и последовательно занимаемся озеленением. В Магнитогорске немало мест, где ещё нужно посадить деревья. Значит, это доброе дело будем продолжать, — сказал Павел Шиляев. — Раньше усилия были направлены на территорию предприятия, рекультивацию горы Магнитной. Потом решили, что такую работу нужно проводить и на правом берегу". Высаживать деревья будут в два этапа. Около 300 саженцев от ММК из 1,5 тысяч украсят город весной. Остальные — осенью. В основном саженцы будут укоренять в правобережной части Орджоникидзевского района, поскольку именно здесь наиболее явно ощущается нехватка зелени. Тысяча деревьев будет высажена на территории социальных объектов, еще пятьсот — вдоль улично-дорожной сети. Как отметил Сергей Бердников, важно, что предприятие не только закупает саженцы, но и обеспечивает их грамотную посадку и дальнейшее содержание, уход, что увеличивает шансы на приживаемость деревьев. Градоначальник также выразил надежду на то, что ребята будут беречь и защищать посадки.
ТАСС: последние новости
В Берлине проходит концерт "Хора Турецкого", посвященный Дню Победы. Видеотрансляция Фестиваль "Хлеб-да-Сольба" соберет более 50 творческих коллективов из разных стран Михаил Шемякин планирует запустить на телевидении образовательный проект для детей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
10 сериалов, которые смотрят запоем12
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?13
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение