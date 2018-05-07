ММК продолжает озеленять Магнитогорск

ТАСС , 7 мая. Полторы тысячи деревьев подарит в этом году родному городу Магнитогорский металлургический комбинат . Об этом сообщают в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК» по материалам СМИ.

В управлении рассказали, что ММК уже не в первый раз участвует в масштабном озеленении территорий Магнитогорска. «В прошлом году благодаря ММК в образовательных учреждениях Магнитки была высажена тысяча деревьев. Акция, инициированная руководством комбината, получила название „Тысяча деревьев — детям“. Идея пришлась по душе, и в этом году принято решение продолжить озеленение школ и детских садов, но саженцев в этом сезоне высадят полторы тысячи», — сказано в сообщении.

Старт посадкам дан в школе № 10 имени В. П. Поляничко, куда доставили 45 молодых деревьев остролистного клёна. «Это дерево широко встречается в Европе и Юго-Западной Азии. Его высота — от 12 до 28 метров. В России оно растёт от Северного Кавказа на юге до южной границы таёжной зоны на севере. Клён хорошо адаптирован к уральскому климату, теневынослив и зимнестоек», — отмечают в управлении.

Помочь старшеклассникам высадить деревья пришли почётные гости — генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и глава города Магнитогорска Сергей Бердников , который поблагодарил руководство градообразующего предприятия за подарок городу.

"Мы давно и последовательно занимаемся озеленением. В Магнитогорске немало мест, где ещё нужно посадить деревья. Значит, это доброе дело будем продолжать, — сказал Павел Шиляев. — Раньше усилия были направлены на территорию предприятия, рекультивацию горы Магнитной. Потом решили, что такую работу нужно проводить и на правом берегу". Высаживать деревья будут в два этапа. Около 300 саженцев от ММК из 1,5 тысяч украсят город весной. Остальные — осенью. В основном саженцы будут укоренять в правобережной части Орджоникидзевского района, поскольку именно здесь наиболее явно ощущается нехватка зелени. Тысяча деревьев будет высажена на территории социальных объектов, еще пятьсот — вдоль улично-дорожной сети. Как отметил Сергей Бердников, важно, что предприятие не только закупает саженцы, но и обеспечивает их грамотную посадку и дальнейшее содержание, уход, что увеличивает шансы на приживаемость деревьев. Градоначальник также выразил надежду на то, что ребята будут беречь и защищать посадки.