10 вдохновляющих книг на любой случай

Джессика Хэгги, «Как быть интересным: 10 простых шагов»

Книга для тех, у кого одновременно нехватка и времени, и вдохновения. Используя забавную графику, автор рассказывает, как важно сохранять индивидуальность и мечтать о том, что другим кажется несбыточным. Каждый разворот — отдельная и законченная мысль. Вы можете изучать по одному в день или же прочесть (скорее, просмотреть) книгу одним махом. В любом случае вы будете возвращаться к ней каждый раз, когда вам снова понадобится стимул.

Грег Мортенсон, «Три чашки чая»

История человека, который меняет мир. Американский альпинист Грег Монтерсон после неудачной попытки покорить вершину К2 (Чогори) случайно попадает в пакистанскую деревню. Он видит бедность и замкнутость жителей и решает построить местным детям школу. С этого времени начинается удивительная история, полная решимости, силы и веры в лучшее. Самое прекрасное в этой книге то, что она основана на реальных событиях. Статьи по теме 10 книг о приключениях и науке

Теодор Драйзер, «Финансист»

Это первая книга из цикла «Трилогия желаний» Драйзера. В ней описания одной финансовой операции на бирже могут занимать 30 страниц, а 10 лет из жизни героя умещаться на двух. Тем не менее это одна из самых вдохновляющих книг. История о человеке, который добился успеха благодаря таланту и упорству. Даже когда обстоятельства лишают его всего, он находит в себе силы подняться на те же вершины. Кого-то отталкивает напористость героя и его стремление «идти по головам», но многим читателям роман помогает обрести уверенность в себе.

Пелам Гренвилл Вудхаус, «Этот неподражаемый Дживс»

Эта книга — лекарство от грусти и меланхолии. Легкомысленный аристократ Вустер и его язвительный камердинер Дживс вместе попадают в одну нелепую ситуацию за другой (во многом из-за неугомонных родственников Вустера) и всегда выходят сухими из воды благодаря изобретательности Дживса. Британский юмор, небанальные сюжеты — поверьте, вы засмеётесь вслух не раз. По книгам про Дживса и Вустера снят культовый британский сериал с Хью Лори и Стивеном Фраем.

Этот сборник рассказов идеален, если вы только собираетесь познакомиться с творчеством Сергея Довлатова. Герой, уезжая из СССР в США, берёт с собой только один чемодан. Много лет спустя он находит его и, перебирая вещи, вспоминает о своём прошлом. Здесь и знаменитый довлатовский слог, который ставят в пример студентам всех журфаков страны, и его уникальный юмор, и детально прописанные герои, и «живые» сюжеты, которые могли бы случиться с соседями ваших родителей в советские годы и которые одновременно слишком невероятные, чтобы произойти на самом деле. Статьи по теме 10 книг, которые можно прочитать всего за два дня Выбор The Challenger: книги, которые мы хотим, чтобы вы прочитали

Флориан Иллиес, «1913. Лето целого века»

Книга рассказывает о последнем мирном годе перед Первой мировой войной через истории главных исторических и культурных деятелей XX века. В этой хронике — не сухое собрание фактов с датами, а герои своего времени в самых бытовых подробностях: молодой Адольф Гитлер пытается прокормиться, продавая свои картины, юный Сосо Джугашвили (мир знает его как Иосифа Сталина) в женской одежде прячется от жандармов, экстравагантный художник Оскар Кокошка сходит с ума от любви к Альме Мелер, Зигмунд Фрейд находится в противостоянии с Карлом Юнгом , а Франц Кафка делает предложение любимой женщине и тут же отговаривает её выходить за него замуж. Мировая история, записанная со вкусом и юмором, поможет понять, что и у великих людей были слабости.

Эту книгу многие сравнивают с «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Тихоня-подросток Чарли переходит в старшую школу не в лучший период своей жизни: в прошлом году его друг покончил с собой. Мальчик пытается справиться с этой потерей и ещё с тем, что подсознательно гложет его и не даёт сойтись с людьми. Неожиданно для себя он находит друзей среди старшеклассников, не самых популярных, но таких же близких по духу. Эта история дружбы полна радости и боли, безбашенности и ответственности — как и сама юность.

Джером Клапка Джером, «Трое в лодке, не считая собаки»

Эту книгу лучше всего читать в оригинале, но даже в переводе она заставит вас смеяться. История трёх незадачливых джентльменов, которые поехали в путешествие на лодке. Их нелепые приключения и остроумные диалоги поднимут даже самое плохое настроение. Статьи по теме 10 книг, которые действительно лучший подарок

Эту книгу написали советские авторы после поездки по Соединённым Штатам. Здесь собраны впечатления людей, вырвавшихся из-за «железного занавеса» в непонятный и пугающий капитализм, который оказывается весьма притягательным. От заправок с кафе и магазинами до диковинной упаковки продуктов — их удивляет всё. А вас эта книга точно вдохновит однажды объехать всю Америку на автомобиле.

Джек Лондон, «Мартин Иден»

Книга о человеке, который сделал себя сам задолго до появления бизнес-тренингов. Безродный моряк влюбляется в аристократку и решает во что бы то ни стало попасть в её круг общения. Помогают ему в этом книги и удивительная целеустремлённость. Правда, с высоты полученных знаний всё видится совсем иначе. Статьи по теме Выбор редакции: 5 книг, которые мы советуем прочитать (и подарить) Вышла книга о самом продолжительном велопутешествии по Америке 5 книг для любителей кроссовок

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