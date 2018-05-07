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Навстречу Победе: В Канске Красноярского края курсанты полицейского класса посетили с экскурсией выставку, посвященную милиционерам-фронтовикам
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Навстречу Победе: В Канске Красноярского края курсанты полицейского класса посетили с экскурсией выставку, посвященную милиционерам-фронтовикам 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 10 минут назад
Учащиеся полицейского класса стали первыми посетителями открывшейся в здании МО МВД России «Канский» выставки «Они ковали Победу на фронте и в тылу», посвященной милиционерам-фронтовикам.
Во время экскурсии, организованной по инициативе ветеранского объединения и общественного совета при Межмуниципальном отделе, курсанты узнали, что в первые дни Великой Отечественной войны на призыв к мобилизации откликнулись все милиционеры страны, в один строй с которыми встали около 30 сотрудников Канской уездной милиции.
Из представленных на выставке экспонатов и архивных фотодокументов ребята могли представить, как милиционеры охраняли правопорядок и обеспечивали безопасность граждан в военные годы, дежурили на крышах домов во время воздушных атак, задерживали дезертиров и мародеров.
Большой интерес молодое поколение проявило к ценной коллекции картин, принадлежавших кисти милиционеру-фронтовику полковнику в отставке Леониду Звереву. Председатель Совета ветеранов ОВД Валерий Бибик рассказал юным гостям о том, что Леонид Константинович прослужил в органах внутренних дел около 20 лет, пройдя путь от милиционера взвода до руководителя дивизиона вневедомственной охраны. Бравая стать и закалка бывшего командира орудия истребительного противотанкового полка, участвовавшего во взятии Кенигсберга и Германии, сразу завоевали уважение сослуживцев. А необычное увлечение правоохранителя изобразительным искусством вызывало неподдельный интерес окружающих. Сегодня в МО МВД России «Канский» хранятся более десятка художественных полотен, которые в дар музею полиции передала вдова Леонида Зверева.
В завершении встречи курсанты получили ответы на интересующие их вопросы о работе стражей порядка в годы Великой Отечественной войны. Также они узнали об одном из успешно расследованных канскими сыщиками в 1943 году уголовных дел о хищении со склада мукомольной фабрики более 15 тонн пшеничной муки, предназначенной для отправки на фронт.
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