Сезон уличных фестивалей во Владивостоке 

Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган