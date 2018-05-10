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Сезон уличных фестивалей во Владивостоке
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Сезон уличных фестивалей во Владивостоке 

ИА Синьхуа 10 мая 2018
Фото: ИА Синьхуа
Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган  Владивосток, 9 мая /Синьхуа/ — Во Владивостоке проходит сезон уличных фестивалей. Фотографии Синьхуа/У Ган
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