В Новосибирске православные «борцы за нравственность» выступили против профилактики ВИЧ среди подростков 

В Новосибирске православные активисты и ВИЧ-диссиденты выступили против проекта, направленного на профилактику СПИДа среди подростков. Они опубликовали открытое письмо в адрес представителей властей с требованием проверить и по-возможности закрыть единственную в регионе организацию, занимающуюся этой проблемой.
Противники организации «Гуманитарный проект» обратились к врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову и трем министрам региона, а также к мэру Новосибирска Анатолию Локотю и Генеральному директору Фонда президентских грантов Илье Чукалину, письмо опубликовано 5 мая в "Живом журнале"
Общественники указывают, что в 2017 году организация «Гуманитарный проект» получила президентский грант 7,4 миллиона рублей для, по мнению авторов письма, растления детей. Активисты уверены, что под видом профилактики ВИЧ «Гуманитарный проект» проводила маркетинг наркотиков, а под видом профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), среди несовершеннолетних детей — распространяла информацию, провоцирующую ранние половые связи, и тем самым способствовала распространению ИППП. «При этом использовались методы манипуляции сознанием, НЛП и другие психотехники», — отмечается в обращении.
"Опыт других регионов показывает, что даже единичные беседы с детьми и подростками, ежегодно проводимые 1 декабря в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом, могут принести непоправимый вред нравственному развитию подрастающего поколения и существенно влиять на демографию", — подчеркивают ВИЧ-диссиденты. Они предлагают властям взять деятельность организации на особый контроль и «принять меры по защите детей и подростков от информации, наносящей вред их физическому, психическому и нравственному здоровью».
Письмо подписали представители региональных отделений движения «Всероссийское родительское собрание», известное своей ВИЧ-диссидентской позицией (подробная информация о нем дана в сообществе
"ВИЧ — не миф"
в соцсети «ВКонтакте»), движения «В защиту Детства», Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, клуба православных многодетных семей города Бердска. Эти активисты известны своими выступлениями против
спектаклей
рок-концертов, отмечает
"Сибирь. Реалии"
"Гуманитарный проект"
— единственная в Новосибирской области городская общественная организация, которая с 1998 года занимается профилактикой ВИЧ.
Стоит напомнить о другом подобном случае, произошедшем в конце 2017 года, когда студент медуниверситета Никита Смирнов, возглавляющий штаб поддержки Владимира Путина, выступил против деятельности саратовской организации, оказывающей помощь
больным диабетом. Заручившись поддержкой доктора исторических наук Ивана Коновалова, он направил в прокуратуру жалобу. В ней студент утверждал со ссылкой на «исследователя», что пациентское общество «формирует предпосылки к дискредитации органов власти» и «передает зарубежным партнерам информацию о так называемых болевых точках региона». Юный медик требовал признать организацию иностранным агентом.