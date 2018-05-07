В Новосибирске православные «борцы за нравственность» выступили против профилактики ВИЧ среди подростков

В Новосибирске православные активисты и ВИЧ-диссиденты выступили против проекта, направленного на профилактику СПИДа среди подростков. Они опубликовали открытое письмо в адрес представителей властей с требованием проверить и по-возможности закрыть единственную в регионе организацию, занимающуюся этой проблемой.

Общественники указывают, что в 2017 году организация «Гуманитарный проект» получила президентский грант 7,4 миллиона рублей для, по мнению авторов письма, растления детей. Активисты уверены, что под видом профилактики ВИЧ «Гуманитарный проект» проводила маркетинг наркотиков, а под видом профилактики инфекций, передающихся половым путем (ИППП), среди несовершеннолетних детей — распространяла информацию, провоцирующую ранние половые связи, и тем самым способствовала распространению ИППП. «При этом использовались методы манипуляции сознанием, НЛП и другие психотехники», — отмечается в обращении.

"Опыт других регионов показывает, что даже единичные беседы с детьми и подростками, ежегодно проводимые 1 декабря в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом, могут принести непоправимый вред нравственному развитию подрастающего поколения и существенно влиять на демографию", — подчеркивают ВИЧ-диссиденты. Они предлагают властям взять деятельность организации на особый контроль и «принять меры по защите детей и подростков от информации, наносящей вред их физическому, психическому и нравственному здоровью».

Письмо подписали представители региональных отделений движения «Всероссийское родительское собрание», известное своей ВИЧ-диссидентской позицией (подробная информация о нем дана в сообществе

"ВИЧ — не миф"

в соцсети «ВКонтакте»), движения «В защиту Детства», Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей, клуба православных многодетных семей города Бердска. Эти активисты известны своими выступлениями против

спектаклей

рок-концертов, отмечает

"Сибирь. Реалии"

"Гуманитарный проект"

— единственная в Новосибирской области городская общественная организация, которая с 1998 года занимается профилактикой ВИЧ.

Стоит напомнить о другом подобном случае, произошедшем в конце 2017 года, когда студент медуниверситета Никита Смирнов , возглавляющий штаб поддержки Владимира Путина , выступил против деятельности саратовской организации, оказывающей помощь