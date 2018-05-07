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Коркинской газете на 85-летие подарили граффити с портретом Сергея Бодрова
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Коркинской газете на 85-летие подарили граффити с портретом Сергея Бодрова 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
В честь 85-летия коркинской газеты «Горняцкая правда» заместитель главного редактора Юрий Сейидов преподнес коллегам неожиданный подарок. Его друзья нарисовали на редакционном гараже портрет Сергея Бодрова с легендарным вопросом: «В чем сила, брат?». И если по фильму «Брат 2» герой отвечает, мол, «сила в правде», то нарисованный Бодров, развивает эту мысль и подчеркивает — «В Горняцкой правде».
— Идею вынашивал где-то полгода. Хотелось внести разнообразие, сделать что-то огненное, броское, — рассказал «Хорошим новостям» Юрий Сейидов.
За реализацию идеи взялся райтер из Челябинска Вадим Гончаренко. На воплощение ушло всего пару дней. Для остальных сотрудников картина должна была стать сюрпризом, поэтому работа закипела ближе к вечеру, а на следующий день вся редакция увидела результат. Реакция не заставила себя ждать: картину оценили и приняли восторженными отзывами.
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