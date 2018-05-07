В выходные в храме священномученика Василия отслужили литургию в память о пострадавших в Бутове и провели концерт, посвященный Дню Победы

5 мая, в день Собора святых новомучеников, в Бутове пострадавших, в храме Священномученика Василия, протоиерея Московского, в Конькове провели малый престольный праздник.

Настоятель храма иерей Евгений Марков возглавил Божественную литургию, после которой весь приход прошёл вокруг храма крестным ходом. После окончания богослужения состоялось чаепитие.

А на следующий день, 6 мая, в храме отмечали день памяти Святого Георгия Победоносца. Иерей Евгений Марков отслужил Божественную Литургию, которая завершилась крестным ходом вокруг храма.

По окончании богослужения состоялся праздник, посвящённый Дню Великой Победы. В концерте приняли участие прихожане храма, учащиеся воскресной школы и ребята из молодёжной организации «Васильев свет»

Прихожанка и участница народного хора при храме Мария Ильинична прочитала стихи собственного сочинения и спела песню «Чёрные ресницы, чёрные глаза». Максим Старостин , Матвей Латышев и Яна Нефёдкина исполнили песню «Вечный огонь» из фильма «Офицеры». Нина Краснова прочитала стихотворение Константина Симонова «Майор привез мальчишку на лафете». В заключение концерта Татьяна Фролова спела песни «Тишина» и «День Победы». Ей подпевали все гости.

Гости могли поучаствовать в мастер-классе по квиллингу, который проводился в здании воскресной школы. Также для гостей работала полевая кухня.