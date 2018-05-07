Премьеры недели: 2 новых сериала с 7 по 13 мая

Новинок на этой неделе всего две, но обе определенно достойны вашего внимания.

Безопасность / Safe

О чем: после смерти супруги детский хирург Том старается сделать жизнь своей семьи более безопасной, воспитывая двух дочерей-подростков Дженни и Кэрри в живописном английском предместье. Однажды Дженни сбегает на вечеринку, после которой бесследно пропадает. Начавшееся расследование открывает глаза Тома на происходящее вокруг и раскрывает самые темные секреты близких ему людей.

Кому смотреть: поклонникам детективов, криминальных драм и актерского таланта Майкла С. Холла.

Патрик Мелроуз / Patrick Melrose

О чем: обладатель прекрасного чувства юмора и плейбой-аристократ Патрик Мелроуз шаг за шагом преодолевает тяжелые психологические травмы, полученные в детстве и юношестве. Герой вынужден пройти через смерть обоих родителей, алкоголизм и героиновую зависимость, чтобы в конце концов полностью излечиться.

Кому смотреть: любителям комедийных драм и острых на язык персонажей.