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Премьеры недели: 2 новых сериала с 7 по 13 мая
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Премьеры недели: 2 новых сериала с 7 по 13 мая 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Новинок на этой неделе всего две, но обе определенно достойны вашего внимания.
Безопасность / Safe
Дата премьеры: 10 мая  Канал: Netflix, США В ролях: Майкл С. Холл, Аманда Аббингтон, Одри Флеро, Ханна Артертон, Лайла Руасс
О чем: после смерти супруги детский хирург Том старается сделать жизнь своей семьи более безопасной, воспитывая двух дочерей-подростков Дженни и Кэрри в живописном английском предместье. Однажды Дженни сбегает на вечеринку, после которой бесследно пропадает. Начавшееся расследование открывает глаза Тома на происходящее вокруг и раскрывает самые темные секреты близких ему людей.
Кому смотреть: поклонникам детективов, криминальных драм и актерского таланта Майкла С. Холла.
Патрик Мелроуз / Patrick Melrose
Дата премьеры: 12 мая  Канал: Showtime, США В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Хьюго Уивинг, Дженнифер Джейсон Ли, Эллисон Уильямс, Анна Маделей
О чем: обладатель прекрасного чувства юмора и плейбой-аристократ Патрик Мелроуз шаг за шагом преодолевает тяжелые психологические травмы, полученные в детстве и юношестве. Герой вынужден пройти через смерть обоих родителей, алкоголизм и героиновую зависимость, чтобы в конце концов полностью излечиться.
Кому смотреть: любителям комедийных драм и острых на язык персонажей.
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