«М КЛУБ» провел концерт для ветеранов

6 мая прошел благотворительный обед для ветеранов Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Гости провели время в хорошей компании, отведали вкусной еды и насладились концертной программой, организованной досуговым центром ГБУ «М КЛУБ».

В концерте приняли участие: Вера Владимировна Кириллова с авторским стихотворением «Бессмертный полк»; детский хореографический коллектив «Алёнка», руководитель Елена Киселева ; спортивно-танцевальный коллектив «Гармония», руководитель Наталья Тезина; ансамбль музыкальной инсценировки «Нотный зонтик», руководитель Светлана Ермолова-Македонская и студия театра и танца «Скади», руководитель Анастасия Каляга.

Свидетели Великой Отечественной войны показали, что молоды душой, подпевая знакомым любимым песням. ​