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«М КЛУБ» провел концерт для ветеранов
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«М КЛУБ» провел концерт для ветеранов 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
6 мая прошел благотворительный обед для ветеранов Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Гости провели время в хорошей компании, отведали вкусной еды и насладились концертной программой, организованной досуговым центром ГБУ «М КЛУБ».
В концерте приняли участие: Вера Владимировна Кириллова с авторским стихотворением «Бессмертный полк»; детский хореографический коллектив «Алёнка», руководитель Елена Киселева; спортивно-танцевальный коллектив «Гармония», руководитель Наталья Тезина; ансамбль музыкальной инсценировки «Нотный зонтик», руководитель Светлана Ермолова-Македонская и студия театра и танца «Скади», руководитель Анастасия Каляга.
Свидетели Великой Отечественной войны показали, что молоды душой, подпевая знакомым любимым песням. ​
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