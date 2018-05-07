Культурные коллекторы

Ежегодно Министерство культуры России и Фонд кино дают деньги на создание отечественных фильмов. Государственная поддержка осуществляется в двух видах — на возвратной и невозвратной основе. В первом случае продюсерские компании, получившие бюджетные средства, возвращают их государству после проката фильма. Во втором случае деньги выделяются безвозмездно, но в итоге компания должна представить чиновникам готовую картину. Однако есть небольшая часть субсидентов, которые до сих пор либо не представили министерству обещанный продукт, либо не вернули взятые в долг деньги. В конце апреля Минкульт перестал играть в терпеливого мецената и потребовал взыскать с должников государственные средства через Генпрокуратуру «Лента.ру» узнала, что станет с кинокомпаниями, задолжавшими властям.

4 мая министр культуры России Владимир Мединский провел пресс-брифинг, на котором рассказал о компаниях-должниках и ожидающих их санкциях. Глава ведомства заявил, что Генпрокуратуру уже попросили проверить пять кинокомпаний, которые получили от Минкульта деньги на фильмы, но так ничего и не выпустили. Гранты на такие проекты выделялись, как правило, до 2013 года. В самом ведомстве должников сделали персонами нон-грата — им будет отказано во всех формах государственной поддержки до тех пор, пока они не вернут деньги в федеральный бюджет.

«Сразу хочу сказать, что министерство культуры все требования, которые предусмотрены по закону, выполнило. Мы исполнили все ритуальные юридические танцы — мы обращались в суды, выиграли их, обращались в службу федеральных судебных приставов», — подчеркнул Мединский. Он выразил надежду на то, что «ресурсов контролирующих органов хватит, чтобы помочь вернуть средства, выданные этим компаниям». Фонд кино о должниках и связанных с ними лицах уже предупредили — «на случай, если они полезут за бюджетными деньгами через другое окно».

Параллельно с этим Минкульт проверил 21 компанию, получившую господдержку от Фонда кино и также не выполнившую свои обязательства перед государством. В списке оказались студии, получившие также и невозвратные субсидии. Мединский отметил, что за эти деньги ведомству обидно больше всего. По словам министра, указанные компании тоже окажутся в черном списке, и до момента погашения обязательств перед Фондом кино никакой господдержки не получат. Сам фонд с должниками, как правило, тоже не работает — за исключением тех, с которыми подписал мировые соглашения, и медленно получает субсидии обратно.

«Список делится на две части. Первая — компании, которые получили средства и вообще ничего не сделали. Вторая — компании, получившие возвратные деньги на съемку или продвижение кинопроекта, а после, ссылаясь на его неуспех, не стали их возвращать. Но нас их ссылки совершенно не трогают. Взяв государственные деньги, вы должны их вернуть», — отрезал Мединский. Он подчеркнул, что этот список также отправится в Генпрокуратуру.

«К сожалению, не всегда служба судебных приставов проявляет достаточную жесткость, как нам кажется. Поэтому, возможно, подключение Генеральной прокуратуры поможет активнее защитить интересы государства», — отметил Мединский.

«У нас не такой большой госбюджет на культуру и поддержку кинематографии, чтобы мы могли раздавать деньги неэффективным работникам в лучшем случае, в худшем — жуликам. Их тут тоже немало в обоих списках. К сожалению, добрым словом и пистолетом иногда удается достигнуть большего успеха, чем просто добрым словом», — посетовал министр.

Мединский назвал несколько «наиболее злостных и бессовестных» должников из списка. В перечне оказались «Да-Студия», работавшая над полнометражной анимационной картиной «Сергий Радонежский», Enjoy Movies, получившая деньги на боевик «Защитники», и «Контакт Медиа Груп» с мультфильмом «Кузька в заколдованном царстве». «Большая сумма безвозвратных денег, мультик не выпущен вообще», — с горечью добавил министр.

Исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев отметил, что ситуации, из-за которых компании стали должниками, абсолютно разные: «Иногда речь идет о реальном форс-мажоре вроде смерти режиссера. Но мы, к сожалению, все равно вынуждены реагировать. Иногда коллеги начинают возвращать долг в рамках мирового соглашения, но так и не заканчивают этого. Иногда картина сделана, выпущена в прокат, но не собирает сумму, на которую рассчитывали продюсеры».

Тем не менее, вставил Мединский, это люди, которые взяли деньги, на которые можно было снять хорошее кино. «Вот пример — фильм „Движение вверх“. Два года назад мы уговаривали [продюсера] Леонида Верещагина взять всю сумму на создание ленты, но он отказался. Он говорил: „У меня не до конца проработан сценарий, поэтому все деньги я брать не буду, только небольшую часть — мы не хотим избыточных обязательств перед государством“. И они сделали достойное кино», — рассказал руководитель Минкульта. Среди других успешных проектов, получивших госфинансирование, чиновники называют фильмы «Аритмия», «Довлатов» и «Айка».

Впрочем, чиновники не спешат клеймить мошенниками продюсеров, не выпустивших обещанные ленты. «Это пусть органы выясняют и суд, было ли это стечением обстоятельств или умыслом. Наша позиция достаточно простая — есть обязательства перед государством, и они должны быть исполнены», — ответил Мединский на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о возможном наличии компаний-должников, которые никогда и не собирались снимать фильмы на бюджетные деньги. Министр подчеркнул, что ведомство во всем идет навстречу продюсерам — в рамках закона. «По каждому факту возврата средств мы будем делать официальное заявление», — пообещал Мединский.

«Это этический вопрос. Иногда сотрудники департамента кинематографии годами уговаривают продюсеров встретиться, обсудить проблему, не доводить дело до суда, а потом возникает волшебное письмо в Генпрокуратуру — и продюсеры сами объявляются», — добавила глава департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова

Любимова также рассказала о новом питчинге Минкульта, который пройдет 25 и 26 мая. В первый день будут рассматриваться проекты детских фильмов и режиссерских дебютов, которые в ведомстве назвали «важнейшим направлением», во второй — авторские экспериментальные фильмы и телесериалы. «Мы получили 264 проекта, на 30 больше, чем в прошлом году. Далее нам предстоит разбор пакетов документов, которые каждая кинокомпания должна предоставить, претендуя на государственную субсидию», — объяснила она.

Директор департамента кинематографии отметила, что максимальная сумма субсидий, которую может получить каждый проект, в 2018 году снова выросла — на этот раз она составит 70 миллионов рублей по сравнению с 60 миллионами в 2017-м. Мединский подчеркнул, что следить за кинокомпаниями будут гораздо строже, и во многом благодаря накопившемуся опыту.

«В этом году будет учитываться не только возможный успех проекта, но и история успеха компании, которая им занимается. Мы в данном формате работаем уже шесть лет, и у нас есть возможность тщательно проанализировать, как большие, средние и малые продюсерские компании справляются со своими обязательствами, получая государственные субсидии на производство кино», — заявил глава Минкульта. Он признался, что последние два года мониторинг был экстремально детальным — изучалась кассовая и фестивальная история каждого кинофильма и анимационной ленты, которая выпускалась при господдержке.

«Теперь мы видим, как с этим накопившимся массивом информации можно оперировать. Я только сегодня подписал для Ольги Борисовны четыре простыни с перечнем кинокомпаний, их директорами, учредителями и историей их успеха или неудач. Там есть и фильмы, у которых в графе «фестивали» гордо стоит прочерк, а в графе касса — 200 тысяч рублей», — отметил Мединский. Он добавил, что попросил Любимову повесить эти документы в ее кабинете на стене — так глава департамента сможет легко сверяться с перечнем каждый раз перед принятием решения о выдаче государственных денег кинокомпании.