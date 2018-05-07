На студенческий фестиваль пригласили ветеранов

Накануне Дня Победы в ЮЗАО прошел масштабный фестиваль «Планета Юго-Запад», объединивший как студентов Российского университета дружбы народов из 155 стран, так и многочисленных гостей праздника, в числе которых были и ветераны Великой Отечественной войны.

Более 3000 участников «Планеты Юго-Запад» учились танцевать, угощались сладостями, играли на барабанах, примеряли национальные костюмы и, конечно, знакомились. В этот день с главной сцены в адрес ветеранов ЮЗАО звучали слова: «Спасибо вам, дорогие вы наши, за жизнь, которую вы нам подарили! Вы всегда — в наших сердцах!»

Как отметил в своем обращении к гостям председатель Совета ветеранов ЮЗАО Владимир Шейкин , в наше время дружба народов выходит на первый план, и этот день особенно подчеркивает ценность единения стран.

Первый блок гала-концерта был посвящен песням военного времени. Баттэлмэн Батчулуун из Монголии пел «Темную ночь», Нахидуззман Мад из Бангладеш — «Есть на севере хороший городок», Карло Нандразана с Мадагаскара — «Майский вальс».

Фестиваль «Планета Юго-Запад» проводится с 1987 года. В этом году 64 землячества РУДН приняли участие в представлении достояний своих стран. Посвящение в культуру чаепития и выбора кофе, мастер-классы по игре на барабанах и этнических инструментах, основы национальных танцев, традиционные угощения, национальные костюмы и даже вернисажи своих художников.