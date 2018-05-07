«Show Нижний Новгород» покажут для гостей ЧМ по футболу

Мультиформатное «Show Нижний Новгород» покажут гостям города, которые приедут в Нижний Новгород на ЧМ по футболу. В ходе развлекательной программы туристы смогут ознакомиться с историей нижегородского края, узнать о народных традициях и промыслах, а также попробовать традиционные русские блюда. Об этом сообщается на официальном сайте, посвященном шоу-программе.

«Это простое, красивое шоу, которое позволит окунуться на 500 лет назад, окунуться в ярмарочную жизнь, которая когда-то была на Нижегородской ярмарке. Мы прославляем нижегородские промыслы, показываем эту красоту широкой публике», — отмечает продюсер шоу Ольга Романова

Развлекательная программа подразумевает не только спектакль, но и интерактивные элементы. Например, участники шоу смогут помериться силой с русским богатырем или получить из рук кузнеца только что отчеканенную монету.

Шоу будет идти в концертном зале «Премио» в период чемпионата мира по футболу. Стоимость входного билета — от 500 до 2500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что стадион «Нижний Новгород» был торжественно открыт в городе.

Фото: nn.show