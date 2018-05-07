ПРИГЛАШАЕМ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В КОЛОМЕНСКОМ!

9 Мая, в священный для нашей страны день, торжественные праздничные концерты состоятся в музее-заповеднике «Коломенское». В 13.00 москвичей и гостей столицы соберет концерт «Голоса великой Победы», который пройдет в рамках Детского пасхального хорового фестиваля «Русь певчая» на Вознесенской площади в Коломенском. Вход свободный. Фестиваль «Русь певчая» в этом году проходит в Коломенском в девятый раз. Он стал доброй музейной традицией, завоевав любовь и популярность слушателей. 9 мая в рамках фестиваля лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнят специальную программу, приуроченную ко Дню Победы.

Продолжится праздник на Вознесенской площади концертом «Виктория». В программе прозвучат песни довоенного периода, песни о Великой Отечественной войне, танцевальные композиции. Закончится праздничное представление концертом колокольной музыки «Вереница звонов» в рамках Звонильной недели Московского Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева . Начало концерта в 14:00, начало «Вереницы колокольных звонов» в 16:00. Вход свободный.

В этот день на уличных электронных афишах будет демонстрироваться мультимедийный проект «Герои Великой Отечественной войны — жители сел Коломенское, Дьяково, Садовники, Нагатино». Древняя коломенская земля знаменита не только пребыванием на ней царствующих особ и событиями, связанными с этим, ее славная история простирается и на более поздний период, когда на долю нашего государства выпало очередное испытание — Великая Отечественная война. В годы войны из местных сел Коломенское, Дьяково, Садовники, Нагатино было призвано на фронт более 30 тысяч человек, не считая ополченцев. Большинство тех, кто ушел в ополчение в первые годы войны, не вернулись. Это люди, которые родились и выросли здесь, а потом отдали свои силы, здоровье, жизнь за Победу! Мультимедийный проект создан на документальных материалах — фотографиях военного времени, письмах, благодаря воспоминаниям участников войны.

Музей-заповедник поздравляет своих посетителей с наступающим праздником Великой Победы и приглашает на выставки, экскурсии, музейные занятия и мастер-классы. К услугам взрослых и детей в этот день будут работать пункты проката, кафе и сувенирные магазины. Подробности на официальном сайте МГОМЗ.

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