Ещё
ПРИГЛАШАЕМ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В КОЛОМЕНСКОМ!
Далее:
Читайте также:
Ещё

ПРИГЛАШАЕМ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ В КОЛОМЕНСКОМ! 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
9 Мая, в священный для нашей страны день, торжественные праздничные концерты состоятся в музее-заповеднике «Коломенское». В 13.00 москвичей и гостей столицы соберет концерт «Голоса великой Победы», который пройдет в рамках Детского пасхального хорового фестиваля «Русь певчая» на Вознесенской площади в Коломенском. Вход свободный. Фестиваль «Русь певчая» в этом году проходит в Коломенском в девятый раз. Он стал доброй музейной традицией, завоевав любовь и популярность слушателей. 9 мая в рамках фестиваля лауреаты всероссийских и международных конкурсов исполнят специальную программу, приуроченную ко Дню Победы.
Продолжится праздник на Вознесенской площади концертом «Виктория». В программе прозвучат песни довоенного периода, песни о Великой Отечественной войне, танцевальные композиции. Закончится праздничное представление концертом колокольной музыки «Вереница звонов» в рамках Звонильной недели Московского Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева. Начало концерта в 14:00, начало «Вереницы колокольных звонов» в 16:00. Вход свободный.
В этот день на уличных электронных афишах будет демонстрироваться мультимедийный проект «Герои Великой Отечественной войны — жители сел Коломенское, Дьяково, Садовники, Нагатино». Древняя коломенская земля знаменита не только пребыванием на ней царствующих особ и событиями, связанными с этим, ее славная история простирается и на более поздний период, когда на долю нашего государства выпало очередное испытание — Великая Отечественная война. В годы войны из местных сел Коломенское, Дьяково, Садовники, Нагатино было призвано на фронт более 30 тысяч человек, не считая ополченцев. Большинство тех, кто ушел в ополчение в первые годы войны, не вернулись. Это люди, которые родились и выросли здесь, а потом отдали свои силы, здоровье, жизнь за Победу! Мультимедийный проект создан на документальных материалах — фотографиях военного времени, письмах, благодаря воспоминаниям участников войны.
Музей-заповедник поздравляет своих посетителей с наступающим праздником Великой Победы и приглашает на выставки, экскурсии, музейные занятия и мастер-классы. К услугам взрослых и детей в этот день будут работать пункты проката, кафе и сувенирные магазины. Подробности на официальном сайте МГОМЗ.
Аккредитация для СМИ: prkolomenskoe@mgomz.ru
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
Воспитанники студии «Аполлон» представили выставку работ ко Дню космонавтики В парке «Садовники» проведут благотворительную выставку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
10 сериалов, которые смотрят запоем12
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»4
Тест: помните ли вы, откуда это чудовище?13
Видео
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение