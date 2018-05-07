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Полтавченко и Макаров поздравили жителей Петербурга с Днем Победы
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Полтавченко и Макаров поздравили жителей Петербурга с Днем Победы 

АиФ Санкт-Петербург 51 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили жителей Северной столицы с Днем Победы. Их обращение опубликовано на официальном сайте Смольного.
«Этот священный праздник является символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимой силы духа, — говорится в поздравлении. — 9 мая 1945 года навсегда войдет в мировую историю как торжество добра над злом, триумф гуманизма и справедливости. Мы преклоняемся перед подвигом защитников и жителей блокадного Ленинграда, ценой неимоверных усилий отстоявших любимый город от врага».
Напомним, на прошлой неделе Полтавченко вручил ветеранам войны ключи от новых квартир.
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