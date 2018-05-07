Полтавченко и Макаров поздравили жителей Петербурга с Днем Победы

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили жителей Северной столицы с Днем Победы. Их обращение опубликовано на официальном сайте Смольного.

«Этот священный праздник является символом героизма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимой силы духа, — говорится в поздравлении. — 9 мая 1945 года навсегда войдет в мировую историю как торжество добра над злом, триумф гуманизма и справедливости. Мы преклоняемся перед подвигом защитников и жителей блокадного Ленинграда, ценой неимоверных усилий отстоявших любимый город от врага».

Напомним, на прошлой неделе Полтавченко вручил ветеранам войны ключи от новых квартир.