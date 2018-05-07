Кен Джонг спас поклонницу во время выступления

Звезда «Мальчишника в Вегасе» также нередко играет роль доктора в различных телесериалах. Но базовые медицинские познания пригодились актеру в реальной жизни, когда у одной из зрительниц случился припадок на шоу в прямом эфире.

Кен как обычно выступал перед аудиторией одного из комедийных Стенд Ап шоу в Фениксе, когда у женщины, сидевшей в третьем ряду, случился приступ. Сначала актер подумал, что зрительница притворяется, но, судя по реакции других людей в зале, пострадавшей нужна была срочная помощь.

Как только Джонг понял, в чем дело, он спрыгнул со сцены и побежал помогать зрительнице. Комик расчистил место и находился рядом с этой женщиной до прибытия скорой помощи. Один из людей в зале оказался медиком. Он также помогал пострадавшей. Оказалось, что актер получил степень по медицине в 90-е годы, так что вполне законно мог предпринимать действия по спасению поклонницы.

Благодаря заботе Кена женщина пришла в себя и даже встала на ноги. Зрительницу отправили в госпиталь, а Джонг продолжил выступление. По словам актера, он был счастлив, что смог помочь в этой ситуации.