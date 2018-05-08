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В честь Дня Победы алтайским ветеранам предоставили бесплатный проезд
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В честь Дня Победы алтайским ветеранам предоставили бесплатный проезд 

АиФ — Алтай 8 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Ветераны Великой Отечественной войны могут воспользоваться бесплатным проездом в мае.
Акцию поддержала компания «Алтай-Пригород», которая предложила участникам войны и сопровождающим их лицам бесплатно воспользоваться железнодорожным транспортом 9 мая. Бесплатный проезд на рейсовых автобусах действует с 4 по 12 мая.
Присоединился к акции и Барнаульский речпорт, который открыл бесплатные маршруты до Бобровки, Зеленого клина, Рассказихи и села Кокуйское.
9 мая по городу ветераны войны могут передвигаться на такси. Бесплатный проезд предоставляет такси «Европа» (Барнаул), «Авангард» (Заринск). Такси «Город» будет возить ветеранов бесплатно до конца мая.
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