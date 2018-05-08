В честь Дня Победы алтайским ветеранам предоставили бесплатный проезд

Ветераны Великой Отечественной войны могут воспользоваться бесплатным проездом в мае.

Акцию поддержала компания «Алтай-Пригород», которая предложила участникам войны и сопровождающим их лицам бесплатно воспользоваться железнодорожным транспортом 9 мая. Бесплатный проезд на рейсовых автобусах действует с 4 по 12 мая.

Присоединился к акции и Барнаульский речпорт, который открыл бесплатные маршруты до Бобровки, Зеленого клина, Рассказихи и села Кокуйское.

9 мая по городу ветераны войны могут передвигаться на такси. Бесплатный проезд предоставляет такси «Европа» (Барнаул), «Авангард» (Заринск). Такси «Город» будет возить ветеранов бесплатно до конца мая.