Пять вечеров: с Окуджавой, молодыми голосами и Днём победы

Понедельник, 7 мая Выставка «Глазами ветерана»

В экспозиции выставки представлены фотографии ветерана Виктора Ивановича Бородина , лауреата премии Союза журналистов СССР и Премии города Нижнего Новгорода. Во время войны окончивший офицерскую школу МВД Виктор всегда был на передовой, два раза тяжело ранен — но после госпиталя возвращался на фронт и дошёл до Чехословакии. После войны работал следователем, но из-за ранения вынужден был оставить службу. И тогда он увлекся фотографией. Первый снимок Виктора Бородина был опубликован в газете «Горьковская правда» в 1953 году, и с тех пор его фотографии постоянно публиковались на страницах не только горьковских, но и центральных газет и журналов. (6+)

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, д.9а. Во сколько: 17:00. Цена: на открытие вход свободный.

Концерт «Жди меня»

Где: Кремлёвский концертный зал, Кремль, корпус 2. Во сколько: 18:30. Цена: 50 руб.

Вторник, 8 мая Концерт «Этот день победы»

Ещё один праздничный концерт даст Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии под управлением Рената Жиганшина и в сопровождении вокалистов — лауреатов всевозможных конкурсов. В программе прозвучат Симфония № 7 «Ленинградская» и «Праздничная увертюра» Шостаковича, Военные вальсы Беляева, «День победы» Тухманова и другие известные и любимые композиции. (0+)

Где: Кремлёвский концертный зал, Кремль, корпус 2. Во сколько: 18:30. Цена: 50 руб.

Отчётный концерт в музыкальном училище

В Нижегородском музыкальном училище им. Балакирева пройдёт открытый отчетный концерт отделения «Музыкальное искусство эстрады». В концерте примут участие разнообразные ансамбли, вокалисты, солисты-инструменталисты и потрясающий Big-Band под управлением Михаила Петропавловского. Если вы любите музыку во всех её проявлениях — не пропустите этот концерт! (0+)

Где: Нижегородское музыкальное училище им. Балакирева, ул. Бекетова, д.5 В; большой зал. Во сколько: 16:30. Цена: вход свободный.

9 мая этого 2018-го Булату Шалвовичу Окуджаве исполнилось бы 94 года. Всем, кто знает и любит его творчество, можно провести вечер 8 мая за чаем, песнями и стихами. На встрече будут зажжённые свечи, тишина, задумчивость и неторопливая беседа. Гитара пойдёт по кругу, зазвучат слова, рождённые сердцем любимого нами поэта. Приветствуется любое участие: стихи, песни, воспоминания или просто молчаливое присутствие. (12+)

Где: АРТфоника, Ульянова ул., д.52, театр-школа «Образ». Во сколько: 18:30. Цена: денежное пожертвование на оплату помещения.

Среда, 9 мая День Победы

В Сормовском парке праздничная программа начнётся в 12:00. В программе: бесплатная полевая кухня, конкурсы для детей и взрослых, эстрадные номера, анимация для детей, мастер-классы по танцам. (0+)

В Автозаводском парке организаторы обещают большой праздник на целый день — с 12:00 до 22:00. Закончится программа салютом на озере парка. (0+)

В парке Швейцария в честь 9 мая пройдёт программа «Дети Победы». Музыкальная программа стартует в 11:00, в 12:00 начнётся основная часть, в которой обещаны выступления вокальных коллективов, викторины, детская игровая программа, чтение стихов о войне и конкурс рисунков на асфальте. (0+)

В «Рекорде» в День победы будет организован открытый показ фильмов: «Холокост — клей для обоев?» Мумина Шакирова (12+) — в 13:00, «Иваново детство» Андрея Тарковского (12+) — в 15:00 и «Белый тигр» Карена Шахназарова (14+) — в 17:00.

В кинотеатре «Орлёнок» для всех желающих в 10:00 будет показан советский приключенческий фильм «Зелёные цепочки». (0+)

О других праздничных мероприятиях в этот день читайте здесь.

Четверг, 10 мая Спектакль «Соловьиная ночь»

Май 1945 года. Первые дни после войны. Замолчали пушки и вдруг оглушительно, опьяняюще запели соловьи. Перед победителями и побеждёнными встает один общий вопрос: как быть дальше, как жить не по приказу? Чистая и трогательная любовь советского солдата и немецкой девушки пронизывает всех, и заставляет найти простой и ясный ответ. (12+)

Где: ТЮЗ, ул. Горького, д.145; малая сцена. Во сколько: 18:00. Цена: 350 руб.

Лекция «Звукозапись»

Интереснейшую лекцию прочитает художник, исследователь медиа Евгения Стрелкова. Он расскажет про автоматоны, музыкальные шкатулки, калиопы и механические пианино, «разберёт» фонограф Томаса Эдисона , граммофон и патефон, расскажет про звуковое кино: первые опыты и систему «Триэргон». Вы узнаете про шумовую музыку и «гудковую симфонию» Арсения Авраамова , терменвокс Льва Термена и вариофон Евгения Шолпо — и многое другое не менее интересное и увлекательное. (12+)

Где: Арсенал, Кремль. Корпус 6; правое крыло, 1 этаж. Во сколько: 18:00. Цена: вход свободный.

Пятница, 11 мая Хоровой фестиваль «Молодые голоса-2018»

В Нижнем Новгороде стартует XVI Международный хоровой фестиваль «Молодые голоса — 2018», который могут посетить все желающие. В пятницу можно послушать один из двух (или сразу оба) концертов.

На 1 концерте выступят Хор ПИМУ «Ars longa» (г. Н. Новгород), камерный хор ЛАУДА (г. Ярославль), юношеский хор Ираклиона (Греция), студенческая хоровая капелла МГЛУ «Musica Linguae» (г. Москва), камерный хор НИЯУ МИФИ «CARPE DIEM» (г. Москва), и Академический хор ДВФУ (г. Владивосток). На 2 концерте для вас споют хор ПГТУ (г. Йошкар-Ола), академический женский хор ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (г. Ярославль), молодежный хор «Контраст» (г. Н. Новгород) и академический мужской хор НИЯУ МИФИ (г. Москва). (6+)

Где: Старый актовый зал ННГУ, ул. Большая Покровская, 37. Во сколько: концерт № 1 — 16:00–18:30, концерт № 2 –19:00–21:00. Цена: вход свободный.