Российские дрэг-квин перепевают русские песни на голубой манер

Расхаживая по сцене в массивных головных уборах и на высоченных каблуках, русскоговорящие иммигранты перевернули традиции старой родины с ног на голову в рамках дерзкого дрэг-шоу, организованного в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Подобные представления под названием «Наши песни» проводятся на ежемесячной основе в Therapy NYC, гей-баре неподалеку от театрального района Нью-Йорка. Исполнители — члены организации RUSA LGBT, объединяющей лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров из числа русскоязычных иммигрантов.

Вход на шоу был бесплатным, но организаторы собирали чаевые, которые предназначались для финансирования участия RUSA LGBT в гей-параде в Брайтон Бич 20 мая и общем ежегодном нью-йоркском параде гордости этим летом. Проведенный в прошлом году в Бруклине марш был первым в истории парадом гордости русскоговорящих иммигрантов.

«Это показывает зрителю, что не нужно стыдиться себя, своих желаний, своего самовыражения, — объяснил исполнитель Алекс Кутузов. Его альтер-эго — Корби Кроу — начала представление, исполнив в бальном платье хит 1990-х «Женщина всегда права».

«Я хочу показать, что каждый может самовыражаться так, как ему необходимо, — сказал Кутузов. — Я считаю, что, выходя на сцену, раскрываю свое внутреннее я».

Самым популярным номером программы была песня «Русский стиль». Квин Алексис — блондинка в гигантском королевском головном уборе — ходила кругами по сцене, а банщик без рубашки бил ее березовыми банными вениками. Похлестать друг друга вениками в бане — давняя русская традиция, а вот поход в баню в красном корсете — не очень.

Некоторые из гостей углядели в вызывающих ностальгию старых песнях политический посыл. Президент RUSA Леша Горшков сказал, что песни 1990-х годов напоминают о периоде, когда российское общество было более терпимым.

«Мы хотим напомнить, что сама культура была эксцентричной, — сказал он, говоря о либеральной атмосфере раннего постсоветского периода. — Людям было все равно, кто ты, как ты себя идентифицируешь».

В этом году в Брайтон-Бич, сердце русскоязычной иммигрантской общины Нью-Йорка, во второй раз в истории пройдет парад гордости ЛГБТ. Горшков ожидает, что в нем примут участие до тысячи человек.

Одной из целей парада является повышение осведомленности о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в странах Евразии. Из этого региона часто приходят грустные новости. Например, в октябре Таджикистан вызвал возмущение, создав реестр, в который были внесены более 300 геев и лесбиянок, якобы в качестве меры по обеспечению общественного здоровья. В сентябре в Азербайджане были задержаны более 80 представителей сообщества, которых заставили сдать анализы на венерические заболевания. А в прошлом году направленные против геев чистки в Чечне привлекли внимание международного сообщества после сообщения в независимой российской газете о том, что более 100 геев были похищены местными властями и подвергнуты пыткам.

«Мы требуем справедливости для преследуемых, для пропавших без вести, мы требуем, чтобы [российские власти] провели расследования», — сказал Горшков.

Шрамы, оставленные прошлыми преследованиями, дают о себе знать даже в безопасных пределах гей-бара в Нью-Йорке. Например, один из зрителей, 34-летний Алексей Клипенко, когда его спросили, почему он пришел на шоу, поднял рубашку и показал толстую дорожку шрама на животе, оставленного пулевым ранением.

«Они пытались убить меня, — сказал он. Он бежал из Москвы в США восемь месяцев назад. Но сегодня вечером, в этой среде, он почувствовал себя любимым и в безопасности, сказал он.

Беззаботная радость вечера ярко контрастировала на фоне подобных преследований. Гости подпевали исполняющим поп-хиты дрэг-квин и танцевали, не сдерживая себя. Дискотечный шар разбрасывал над их головами лучи всех цветов радуги. Если кто-то еще стеснялся, расслабиться помогал «Злой Путин» — коктейль из водки, лайма и имбирного пива.

Член RUSA Эльвира Бродская, эмигрировавшая из Санкт-Петербурга вместе с женой, сказала, что подобные мероприятия позволяют иммигрантам из числа ЛГБТ-сообщества показать культуру своей страны, и себя самих.

«Когда русские представители ЛГБТ приезжают в США, в свободную страну, они часто все равно очень боятся высказываться, показать себя, — сказала она. Однако вечер показал, что «мы не боимся громко заявлять о себе».