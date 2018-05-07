Около 2,5 тыс. человек посетили новый музей семьи императора Николая II в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 7 мая. / ТАСС /. Экспозицию нового музея семьи императора Николая II , созданного в Губернаторском доме в Тобольске Тюменской области, за первые дни после открытия 29 апреля посетило около 2,5 тыс. туристов из российских регионов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Тобольском историко-архитектурном музее заповеднике (ТИАМЗ).

"С 29 апреля по 7 мая музей посетили около 2,5 тыс. человек", — сказала собеседница агентства. По данным музея, экспозицию посетили туристические группы из Челябинска, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Ханты-Мансийска, Сургута и других городов.

Решение о создании мемориального музея на базе Губернаторского дома в Тобольске, где с августа 1917 года по апрель 1918 года пребывала в ссылке семья императора Николая II, было принято в 2013 году. Музей создавался при поддержке правительства Тюменской области и является совместным проектом Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Тюменского музейно-просветительского объединения.

Учреждение станет центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта «Императорский маршрут», который реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом и департаментом потребительского рынка и туризма и департаментом культуры Тюменской области.

Ранее сообщалось, что жемчужинами коллекции являются плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный цесаревичем Тобольскому музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, фотоальбом с фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, счета из Иоанно-Введенского монастыря на продукты питания, шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне, «Святое Евангелие» со штампом и автографом императрицы.

История Губернаторского дома

Здание Губернаторского дома первоначально было возведено как купеческий особняк. С 1828 года по 1917 год дом являлся резиденцией Западносибирского генерал— губернатора, Тобольского губернатора. Во время путешествий по Сибири здание посещали представители императорской семьи Романовых. С августа 1917 года по апрель 1918 года дом стал местом пребывания семьи российского императора Николая II. Дальнейшая судьба здания вновь определила за ним статус административного учреждения.

В конце ХХ столетия одна из комнат — кабинет Николая Александровича — была музеефицирована. Мемориальная экспозиция вызвала большой интерес жителей и гостей города. Решение о музеефикации всего объекта было принято в 2013 году, когда отмечался 400-летний юбилей воцарения династии Романовых.