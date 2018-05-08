Столетие гибели царской семьи отметят крестным ходом от Тобольска до Екатеринбурга

"Крестный ход протяженностью 700 км начнется 2 июня с выходом из Тобольского Кремля в 11:00 после Литургии и молебна. Прибытие в Екатеринбург запланировано на утро 14 июля. В ночь с 16 на 17 июня в Екатеринбурге пройдет традиционное богослужение и Царский крестный ход", — говорится в сообщении.

В крестном ходе примут участие православные паломники из Крыма, Белоруссии, Сибири, Урала, Пскова, центральных областей и других регионов России. Он состоится при активном участии Тобольской, Каменской и Екатеринбургской епархий.

Николай II со всей семьей были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге.