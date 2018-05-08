Столетие гибели царской семьи отметят крестным ходом от Тобольска до Екатеринбурга 

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пеший крестный ход по маршруту Тобольск — Алапаевск — Екатеринбург пройдет в год 100-летия мученической кончины императора Николая II и его семьи по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со 2 июня по 17 июля. Об этом сообщает во вторник Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
"Крестный ход протяженностью 700 км начнется 2 июня с выходом из Тобольского Кремля в 11:00 после Литургии и молебна. Прибытие в Екатеринбург запланировано на утро 14 июля. В ночь с 16 на 17 июня в Екатеринбурге пройдет традиционное богослужение и Царский крестный ход", — говорится в сообщении.
В крестном ходе примут участие православные паломники из Крыма, Белоруссии, Сибири, Урала, Пскова, центральных областей и других регионов России. Он состоится при активном участии Тобольской, Каменской и Екатеринбургской епархий.
Николай II со всей семьей были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге.