Клип про Русь к 9 Мая сняли рабочие под Новосибирском 

Группе «Крылья» больше 20 лет, рассказал VN.ru ее солист Евгений Бурмакин. Коллектив переживал разные времена, бывали годы творческого простоя, но тем не менее участники друг друга не теряли, и при случае вместе музицировали. Все живут в Верх-Туле.
В основе подарка к 9 Мая соотечественникам — композиция, с которой группа заняла призовое место на осеннем конкурсе патриотической песни Новосибирского района.
Музыканты трудятся в разных сферах — сам Евгений начальник смены в магазине одежды, барабанщик трудится на заводе, гитарист и гармонист — водители. На предложение местной журналистки Ксении снять клип откликнулись сразу.
Видео делали всем селом. Гитарист Дмитрий Вяткин, солист Евгений Бурмакин и гармонист Андрей Боклыков записали студийную версию звука. С костюмами помог Верх-Тулинский Дом культуры. Оборудование предоставила фотограф Ольга Лебедева. С поддержкой выступил известный в Верх-Туле ведущий из дуэта «Liberty» Руслан Асяев.
Было холодно, в этот день в регионе ожидался снег, и музыканты старались, чтобы съемки закончились быстрее.
За сутки «Крылья» набрали около 70 просмотров. Для местных музыкантов это неплохой показатель, и если представится возможность еще сняться, они ее не упустят, поделился планами Евгений.
Напомним, клип об Ордынке, снятый местным рэпером, набрал около двух тысяч просмотров — это неплохой результат для звезды районного масштаба. Тысячи просмотров в социальных сетях принесли известность, парня пригласили на выступление в один из клубов Новосибирска. Поклонники отмечают, что в словах исполнителя нет свойственного направлению драматизма, чем он и покорил сельских жителей.
Добавим, узнать программу празднования 9 Мая 2018 в Новосибирске» можно здесь.
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