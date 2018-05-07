Ещё
Клип про Русь к 9 Мая сняли рабочие под Новосибирском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клип про Русь к 9 Мая сняли рабочие под Новосибирском 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Группе «Крылья» больше 20 лет, рассказал VN.ru ее солист Евгений Бурмакин. Коллектив переживал разные времена, бывали годы творческого простоя, но тем не менее участники друг друга не теряли, и при случае вместе музицировали. Все живут в Верх-Туле.
В основе подарка к 9 Мая соотечественникам — композиция, с которой группа заняла призовое место на осеннем конкурсе патриотической песни Новосибирского района.
Музыканты трудятся в разных сферах — сам Евгений начальник смены в магазине одежды, барабанщик трудится на заводе, гитарист и гармонист — водители. На предложение местной журналистки Ксении снять клип откликнулись сразу.
Видео делали всем селом. Гитарист Дмитрий Вяткин, солист Евгений Бурмакин и гармонист Андрей Боклыков записали студийную версию звука. С костюмами помог Верх-Тулинский Дом культуры. Оборудование предоставила фотограф Ольга Лебедева. С поддержкой выступил известный в Верх-Туле ведущий из дуэта «Liberty» Руслан Асяев.
Было холодно, в этот день в регионе ожидался снег, и музыканты старались, чтобы съемки закончились быстрее.
За сутки «Крылья» набрали около 70 просмотров. Для местных музыкантов это неплохой показатель, и если представится возможность еще сняться, они ее не упустят, поделился планами Евгений.
Напомним, клип об Ордынке, снятый местным рэпером, набрал около двух тысяч просмотров — это неплохой результат для звезды районного масштаба. Тысячи просмотров в социальных сетях принесли известность, парня пригласили на выступление в один из клубов Новосибирска. Поклонники отмечают, что в словах исполнителя нет свойственного направлению драматизма, чем он и покорил сельских жителей.
Добавим, узнать программу празднования 9 Мая 2018 в Новосибирске» можно здесь.
«Семь салютов 9 мая 2018 в Новосибирске: где и когда» читайте здесь.
«Бессмертный полк-2018: где заказать и сколько стоят штендеры» читайте здесь.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Навигация-2018 открылась на Оби Мальчик с дырой на колене таинственно исчез после школы Андрей Травников посетил Маевку-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали2
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
В каких балерин влюблялись советские деятели
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение