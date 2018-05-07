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Юная звезда «Елок» рассказала о своих гонорарах
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Юная звезда «Елок» рассказала о своих гонорарах 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сейчас Валерии Стреляевой 15 лет, но она уже успела сняться в четырех серьезных проектах. Она училась навыкам актерского мастерства в театральной студии «Искорки», которая находится в ЦКИ «Меридиан». В это же время девочка началась сниматься в кино. Ее дебютной работой стала роль Насти в новогодней комедии «Елки 2». Затем она снялась и в новых частях фильма. Тогда юной актрисе выдалась возможность познакомиться с известными артистами: с Сергеем Светлаковым, Иваном Ургантом, Верой Брежневой и другими звездами.
Недавно Лера рассказала о своих гонорарах. По ее словам, за съемочный день в «Елках» она получала минимум 15 тысяч рублей. Только на одной части этой киноленты она заработала около полумиллиона рублей. При этом девочка не собирается продолжать строить актерскую карьеру, но о работе с Анной Чиповской и Петрой Федоровым, которые играли ее родителей, вспоминает с удовольствием. «Очень хорошие актеры Аня Чиповская и Петя Федоров, они так играли, что даже мне хотелось плакать. И я плакала. Мне было семь лет, я прошла три кастинга и очень обрадовалась, когда меня утвердили», — рассказала она в новом выпуске передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ.
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По словам Стреляевой, мама начала водить ее на кастинги с двух лет. Сейчас она занимается пряничным делом и в будущем хочет зарабатывать на жизнью, занимаясь творчеством.
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