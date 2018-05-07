Юная звезда «Елок» рассказала о своих гонорарах

Иваном Ургантом, Сейчас Валерии Стреляевой 15 лет, но она уже успела сняться в четырех серьезных проектах. Она училась навыкам актерского мастерства в театральной студии «Искорки», которая находится в ЦКИ «Меридиан». В это же время девочка началась сниматься в кино. Ее дебютной работой стала роль Насти в новогодней комедии «Елки 2». Затем она снялась и в новых частях фильма. Тогда юной актрисе выдалась возможность познакомиться с известными артистами: с Сергеем Светлаковым Верой Брежневой и другими звездами.

Недавно Лера рассказала о своих гонорарах. По ее словам, за съемочный день в «Елках» она получала минимум 15 тысяч рублей. Только на одной части этой киноленты она заработала около полумиллиона рублей. При этом девочка не собирается продолжать строить актерскую карьеру, но о работе с Анной Чиповской и Петрой Федоровым, которые играли ее родителей, вспоминает с удовольствием. «Очень хорошие актеры Аня Чиповская и Петя Федоров, они так играли, что даже мне хотелось плакать. И я плакала. Мне было семь лет, я прошла три кастинга и очень обрадовалась, когда меня утвердили», — рассказала она в новом выпуске передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1682806333173619856_1223341626"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.68627450980392)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.68627450980392)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

По словам Стреляевой, мама начала водить ее на кастинги с двух лет. Сейчас она занимается пряничным делом и в будущем хочет зарабатывать на жизнью, занимаясь творчеством.