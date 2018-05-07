Акция «Бессмертный полк» прошла в австралийском Брисбене

СИДНЕЙ, 7 мая. / ТАСС /. Атмосфера праздника царила в понедельник в центре Брисбена, где состоялась акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие свыше 170 человек, выходцев из России и других бывших советских республик, а также активисты австралийской группы исторических реконструкторов «Za Rodinu!».

"Мы проводим «Бессмертный полк» в нашем городе уже в третий раз, — рассказала ТАСС координатор акции, студентка Университета Квинсленда Наталья Наумова . — Наша колонна прошла по одной из центральных городских набережных, впереди шли участники группы «Za Rodinu!», они несли знамена и флаги России, СССР и Австралии. В этом году у нас впервые был профессиональный барабанщик — американец из симфонического оркестра, который задавал четкий темп движению. Мы шли и пели любимые песни: «День Победы», «Смуглянку».

"Когда дошли до конечной точки, остановились, построились, спели «Катюшу» и прокричали «Ура!» — продолжала Наумова. — А еще мы раздавали прохожим листовки с описанием того, что такое «Бессмертный полк», и зачем мы это делаем. Реакция окружающих была самой положительной, люди улыбались, ободряли нас, фотографировали, снимали на видео. Очень многие подходили и интересовались смыслом и деталями нашего шествия".

Координатор брисбенской акции подчеркнула большую роль, которую сыграл в ее подготовке Русский центр штата Квинсленд. «Почти все участники шествия несли портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной [войне]», — рассказала она. — Русский центр заранее организовал прием таких снимков из семейных альбомов, фоторедактор украсила их символикой «Полка» и снабдила краткой биографической информацией. Наконец, был организован бесплатный проезд от Русского центра до набережной и обратно. После шествия в центре состоялся праздничный концерт, на который пришли больше двух третей его участников".

Отвечая на просьбу назвать главные отличия нынешнего брисбенского «Бесмертного полка» от двух предыдущих, Наталья Наумова сказала: «Сегодня пришло больше людей, чем в прошлые годы [около 100 человек в 2016 году и около 150 — в 2017 году], к тому же состав участников заметно помолодел — в нашей колонне было не так много пожилых людей, но зато очень много 30-40-летних. Конечно, нам помогло то, что сегодня в Брисбене нерабочий день (в понедельник штат Квинсленд отмечает День труда). Но главное, что нынешний праздник получился особенно радостным. Люди говорили, что 9 Мая — это праздник, который им хочется отмечать, потому что это возможность вспомнить о своих корнях, отдать дань уважения родным — бабушкам и дедушкам, многие из которых воевали на фронтах Великой Отечественной [войны]».