С 15 мая начинается новый цикл бесед о семейных отношениях «Архитектура семьи»

Это будет не традиционный, но очень интересный формат, когда на одной сцене будут сразу 2 человека — психолог и священник, которые будут говорить об одном, но разными словами.

Они будут находить не противоречия в учениях и различия в научных взглядах и подходах, а общие ценности и точки соприкосновения психологии и духовной жизни человека для того, чтобы общими усилиями найти дорогу к счастью каждого человека. А заключительную беседу проведет семейная пара, психологи и опытные супруги, воспитывающие 11 детей.

15 мая 19:00 «Влияние супружества на детско — родительские отношения». Священник Андрей Лоргус — протоиерей, психолог, антрополог, ректор Института христианской психологии, клирик храма святителя Николая на Трех Горах. Ольга Красникова — психолог-консультант, преподаватель психологии, член ЕМСАРР, руководитель психологического центра «Собеседник» , помощник ректора Института христианской психологии.

20 мая 19:00 «Мужественность и женственность в современном мире»Священник Илья Шугаев — протоиерей, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила г. Талдом Московской области, автор многих книг о любви, семье, профилактике алкоголизма и воспитании детей. Ольга Балабанова — психолог, семейный психотерапевт, супруга священника.

22 мая 19:00 «Этапы семейной жизни: психология отношений в супружеской паре»Екатерина Бурмистрова — детский психолог, семейный психотерапевт, писатель. Михаил Бурмистров — преподаватель ПСТГУ, ведущий очных и онлайн-программ, писатель. Михаил и Екатерина растят 11 родных детей.