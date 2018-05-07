Ещё
С 15 мая начинается новый цикл бесед о семейных отношениях «Архитектура семьи»
Далее:
Читайте также:
Ещё

С 15 мая начинается новый цикл бесед о семейных отношениях «Архитектура семьи» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Это будет не традиционный, но очень интересный формат, когда на одной сцене будут сразу 2 человека — психолог и священник, которые будут говорить об одном, но разными словами.
Они будут находить не противоречия в учениях и различия в научных взглядах и подходах, а общие ценности и точки соприкосновения психологии и духовной жизни человека для того, чтобы общими усилиями найти дорогу к счастью каждого человека. А заключительную беседу проведет семейная пара, психологи и опытные супруги, воспитывающие 11 детей.
15 мая 19:00  «Влияние супружества на детско — родительские отношения». Священник Андрей Лоргус — протоиерей, психолог, антрополог, ректор Института христианской психологии, клирик храма святителя Николая на Трех Горах. Ольга Красникова — психолог-консультант, преподаватель психологии, член ЕМСАРР, руководитель психологического центра «Собеседник», помощник ректора Института христианской психологии.
20 мая 19:00  «Мужественность и женственность в современном мире»Священник Илья Шугаев — протоиерей, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила г. Талдом Московской области, автор многих книг о любви, семье, профилактике алкоголизма и воспитании детей. Ольга Балабанова — психолог, семейный психотерапевт, супруга священника.
22 мая 19:00  «Этапы семейной жизни: психология отношений в супружеской паре»Екатерина Бурмистрова — детский психолог, семейный психотерапевт, писатель. Михаил Бурмистров — преподаватель ПСТГУ, ведущий очных и онлайн-программ, писатель. Михаил и Екатерина растят 11 родных детей.
Организатор: Храм прп. Сергия Радонежского в СолнцевоМесто проведения: зал заседаний Управы района Солнцево. Адрес: Москва, ул. Богданова д. 50  Вход свободный. Информация по телефону +7 (905) 703 23 33
На Западе Москвы: последние новости
В НПЦ детской психоневрологии в Очаково-Матвеевском прошёл концерт для ветеранов В МГИМО прошел традиционный Фестиваль французского языка «Детский Пионер» покажет «Остров собак»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали2
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
В каких балерин влюблялись советские деятели
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение