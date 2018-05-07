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Финансирование культуры происходит по остаточному принципу — Денис Кирис
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Финансирование культуры происходит по остаточному принципу — Денис Кирис 

Банки Сегодня 1 час назад
Финансирование культуры происходит по остаточному принципу — Денис КирисВ 2017 году, Денис Кирис получил новую должность — зампред Комиссии Общественной Палаты Российской Федерации по развитию культуры и сохранению духовного наследия. По словам самого Дениса Кириса, государству необходимо кардинально поменять политику, проводимую в отношении российской культуры.
— Культура — это живой организм, который существует всегда и везде, даже несмотря на различные геополитические, либо экономические проблемы. Если мы возьмем небольшой период времени, то заметим, что в общей степени культура не изменяется, изменяются лишь подходы к ней, и отношение, — отметил Предправления профсоюза актеров театра и кино.
— У нашего государства имеется достаточное количество финансов и экономических ресурсов, однако культура не получает практически ничего. Формально, развитие культуры поставлено на самотек. Это я считаю неправильным, — подвел итог Денис Кирис.
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