Ещё
«Бессмертный полк»-2018 в городе Обь: место и время
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бессмертный полк»-2018 в городе Обь: место и время 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
С 12:00 все желающие могут отведать полевую кухню. Она расположится на территории хоккейной коробки. Также с 12 часов начнется концертная программа творческого коллектива «Праздничная шкатулка» из Новосибирска.
В городе Оби ежегодно 9 Мая проводятся различные спортивные состязания. В этом году в 12.30 в спортивном зале «Крылышек» стартует волейбольный турнир.
В 13.10 на площади состоятся показательные выступления курсантов Новосибирского военного института им. Генерала Армии И. Я. Яковлева.
В 13.30 творческую программу дня продолжат местные коллективы и воспитанники детской школы искусств.
В 15.30 на сцену выйдет вокальный ансамбль военно-патриотического объединения «Авиатор» отдела по делам молодежи города Оби.
С 17.00 начнется музыкальная программа «Победный май».
В 21.55 завершит празднование Дня Победы в Оби праздничный салют.
Между тем координаторы «Бессмертного полка» попросили жителей Новосибирска не увлекаться военными костюмами и гимнастерками для детей в День Победы. «Важно, чтобы ребенок понимал, что гимнастерка — это не аксессуар, и главное — не то, во что он одет, а то, что у него в голове и сердце».
Все новости Новосибирской области: последние новости
Клип про Русь к 9 Мая сняли рабочие под Новосибирском Навигация-2018 открылась на Оби Мальчик с дырой на колене таинственно исчез после школы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бриллиантовая рука»: о чем вы точно не знали2
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу33
Как снимали самую эротическую сцену советского кино
В каких балерин влюблялись советские деятели
Видео
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:59
Светлана Светличная обиделась на Гайдая
Кино
05:25
Журналисты оконфузились в прямом эфире
ТВ
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
06:52
Тупые ошибки, которые не заметили режиссёры
Кино
02:43
Лановой удостоился пикантной эпиграммы
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение