«Бессмертный полк»-2018 в городе Обь: место и время

С 12:00 все желающие могут отведать полевую кухню. Она расположится на территории хоккейной коробки. Также с 12 часов начнется концертная программа творческого коллектива «Праздничная шкатулка» из Новосибирска.

В городе Оби ежегодно 9 Мая проводятся различные спортивные состязания. В этом году в 12.30 в спортивном зале «Крылышек» стартует волейбольный турнир.

В 13.10 на площади состоятся показательные выступления курсантов Новосибирского военного института им. Генерала Армии И. Я. Яковлева.

В 13.30 творческую программу дня продолжат местные коллективы и воспитанники детской школы искусств.

В 15.30 на сцену выйдет вокальный ансамбль военно-патриотического объединения «Авиатор» отдела по делам молодежи города Оби.

С 17.00 начнется музыкальная программа «Победный май».

В 21.55 завершит празднование Дня Победы в Оби праздничный салют.

Между тем координаторы «Бессмертного полка» попросили жителей Новосибирска не увлекаться военными костюмами и гимнастерками для детей в День Победы. «Важно, чтобы ребенок понимал, что гимнастерка — это не аксессуар, и главное — не то, во что он одет, а то, что у него в голове и сердце».