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В Калуге сшили «Полотно Победы»
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В Калуге сшили «Полотно Победы» 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
9 мая во время торжественного шествия, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, по улице Кирова в Калуге волонтеры РСМ и активисты городской детской организации «Радуга» пронесут сшитое ими из лоскутков красной ткани «Полотно Победы». На каждом из 250 лоскутков, из которых состоит 12-метровое полотнище, написано или вышито имя солдата Великой Отечественной. Фото Калужского областного молодежного центра Как сообщили в Калужском областном молодежном центре, в акции «Полотно Победы» принимали участие дети и подростки из 13 районов Калужской области. В этом году такая акция проводилась впервые.
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