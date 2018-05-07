15 фотографий, на которых мы с трудом узнали знаменитостей

Как здорово, что помимо известных фотографий, которые печатаются в журналах, мы можем найти действительно редкие снимки известных людей, и их хочется пересматривать бесконечно. Такие фотографии вызывают у нас не только восхищение и умиление, но и заставляют вспомнить о своем детстве и кумирах.

Мы собрали для вас редкие фотографии знаменитостей, которые не оставят вас равнодушными. Интересно, узнаете ли вы кого-нибудь на них.

4. Юрий Никулин на отдыхе с женой и сыном Максимом.

7. Встреча у Исаакия, 1982 г. Фото Сергея Борисова.

11. Школьница Лариса Долина на прослушивании в ансамбле «Волна».