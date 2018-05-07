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«Народный архив» приглашает петрозаводчан в галерею орденов и медалей
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«Народный архив» приглашает петрозаводчан в галерею орденов и медалей 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Площадка муниципальных библиотек будет работать 9 мая.
9 мая в Петрозаводске в аллее Городов-Побратимов начнет работу библиотечная площадка «Народный архив». С 13:30 до 16:00 горожанам предложат не только познакомиться с электронным собранием документов и свидетельств времен Великой Отечественной войны, но и пополнить коллекцию фотографиями, письмами, документами из своего семейного архива.
О писателе-фронтовике Д. Я. Гусарове расскажет электронная страница сайта МУ «ЦБС» «Д. Я. Гусаров. Писатель. Редактор. Патриот». На площадке будет работать выставка книг о войне, также каждый сможет взять книгу с собой из «народной библиотеки».
Как рассказали в отделе планирования и развития Централизованной библиотечной системы Петрозаводска, популярностью у маленьких горожан и их родителей в праздник пользуется галерея орденов и медалей, раскраски, иллюстрированные рекомендательные списки книг о войне. Все это подготовили библиотекари и в этом году.
Для любителей публичных выступлений будет работать «Живой микрофон», желающие смогут почитать стихи о войне, спеть песни военных лет, поздравить горожан с праздником.
Программа Дня Победы в Петрозаводске здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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