«Народный архив» приглашает петрозаводчан в галерею орденов и медалей

Площадка муниципальных библиотек будет работать 9 мая.

9 мая в Петрозаводске в аллее Городов-Побратимов начнет работу библиотечная площадка «Народный архив». С 13:30 до 16:00 горожанам предложат не только познакомиться с электронным собранием документов и свидетельств времен Великой Отечественной войны, но и пополнить коллекцию фотографиями, письмами, документами из своего семейного архива.

О писателе-фронтовике Д. Я. Гусарове расскажет электронная страница сайта МУ «ЦБС» «Д. Я. Гусаров. Писатель. Редактор. Патриот». На площадке будет работать выставка книг о войне, также каждый сможет взять книгу с собой из «народной библиотеки».

Как рассказали в отделе планирования и развития Централизованной библиотечной системы Петрозаводска, популярностью у маленьких горожан и их родителей в праздник пользуется галерея орденов и медалей, раскраски, иллюстрированные рекомендательные списки книг о войне. Все это подготовили библиотекари и в этом году.

Для любителей публичных выступлений будет работать «Живой микрофон», желающие смогут почитать стихи о войне, спеть песни военных лет, поздравить горожан с праздником.

Программа Дня Победы в Петрозаводске здесь.