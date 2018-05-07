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«Неунывающий Смайлик». Добрый пёс ищет хозяина
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«Неунывающий Смайлик». Добрый пёс ищет хозяина 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Смайлик и его братья-малыши были найдены еще весной 2014 года в безлюдном месте — на электростанции. Под наваленными бревнами была поставлена коробка с тряпками, в которой они и жили вместе с ещё двумя братиками неизвестно сколько дней. «Место настолько неприметное для людей, что кроме мыслей о том, что их выбросили сюда специально на смерть, ничего в голову не приходило. Щенки были худые и несчастные. Оставить там их было совершенно невозможно», — рассказывает Любовь, которая дала Смайлику временную передержку.
Клички щенятам придумали очень легко: Пёрышко назвали за пёрышко на лбу, Пятый — Пятачок, Смайлик стал Смайликом за позитивный характер. Он, кстати, был самым тощим и маленьким, а Хвостик не отходил ни на шаг. Пятого и Перышка быстро ущеновили, а трое братишек до сих пор ждут своего человека.
Смайлик — очень позитивный мальчик, настоящий друг, но совсем не охранник. Пусть кому-то его внешность кажется обычной, но истинная его ценность в беспроблемном, контактном, адекватном и добром характере. По словам Любови, Смайлик будет всячески привлекать ваше внимание, откликаться лаской на доброе слово, радостно бегать и играть с вашими детьми, которых полюбит всем сердцем и никогда не обидит.
Знаете, весь путь от передержки до автобусной остановки Смайлик неназойливо сопровождал меня, будто переживал, дошла ли я до пункта назначения. Хотелось бы, чтоб такой сердечный паренёк попал в хорошую семью.
Все вопросы по телефону 47-47-35.
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