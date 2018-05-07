В «Сколково» пройдет Startup Village

В рамках конференции будут организованы конкурсы для начинающих инноваторов и компаний. В каждом — три призовых места. Предприниматели и стартапы смогут выиграть от 1 до 5 миллионов рублей. Подать заявку на участие можно до 13 мая.

Отбор лучших в «Конкурсе проектов ранних стадий» будет проводиться по четырем направлениям: информационные, индустриальные, энергоэффективные, а также биомедицинские и агропромышленные технологии. Победитель получит два миллиона рублей на развитие проекта.

В «Конкурсе компаний» примут участие юридические лица с выручкой не менее одного миллиона рублей за последние четыре квартала или расходами от пяти миллионов рублей. Самые перспективные разработки определят по 19 направлениям. Главный приз — пять миллионов рублей.

Startup Village дает возможность стартапу не только выиграть денежный приз, но и найти инвесторов/партнеров, получить экспертную оценку проекта и посетить мастер-классы, которые позволят руководителям стартапов приобрести необходимые бизнес-навыки.

На площадке Startup Village стартапы смогут организовать встречу с потенциальными инвесторами через специальный сервис — SUV Matchmaking. В прошлом году с его помощью было проведено около 1,5 тыячи переговоров. SUV Matchmaking нацелен на повышение эффективности участия инвесторов и стартапов в мероприятии. Удобные фильтры позволят быстро найти необходимый контакт и заранее спланировать график встреч.

Участников Startup Village ждет обширная деловая программа, главной темой которой станут технологии на службе человечества. Под открытым небом пройдет 150 интерактивных сессий, где будут обсуждаться исследования технологических трендов, становление новых рынков, интеграция передовых идей в бизнес-практику.

Еще одна причина посетить конференцию — Startup Bazaar. Это выставка, на которой свои разработки представят молодые команды. В этом году на ней будет около 200 проектов — от бактериальных удобрений до устройств квантовой криптографии. Гости SUV смогут познакомиться с авторами, протестировать разработки и оценить их коммерческий потенциал.

В рамках конференции пройдет Art&Science Day. В одно время и в одном месте 1 июня соберутся ведущие профессионалы из области современного искусства и науки. На примере своей деятельности они расскажут о том, каких результатов может достичь синергия художников и ученых. Может ли искусственный интеллект создать произведение искусства? В чем польза взаимодействия искусства, искусственного интеллекта и общества? Для чего стартапам нужны арт-резиденции? Ответы можно найти на лекциях спецпроекта Art&Science Day. Куратор программы — Ипполит Маркелов, кандидат биологических наук, современный художник, основатель арт-группы 18 apples.

Отдельная зона мероприятия будет посвящена дополненной и виртуальной реальности (AR/VR Zone).

Среди звезд мирового инновационного сообщества, которые посетят Startup Village 2018:

Таллис Гомес, генеральный директор, EasyTaxi;

Тристан Поллок, художник и венчурный партнер, 500 Startups;

Хенк ван Хаутен, CTO, Royal Philips;

Шрада Агарвал, вице-председатель, Outcome Health;

Обри ди Грей, генеральный директор по науке, SENS Research Foundation;

Фабио Тентори, генеральный директор, Enel Innovation Hubs, Enel Group;

Бас Лансдорп, сооснователь, CEO, Mars One;

Ознакомиться с полной программой мероприятия можно здесь. Найти список спикеров конференции можно здесь.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно здесь.