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Трансформаторную подстанцию в Нижнем Новгороде украсили граффити
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Трансформаторную подстанцию в Нижнем Новгороде украсили граффити 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Трансформаторную подстанцию у ТЮЗа в Нижнем Новгороде украсили рисунками в стиле граффити в рамках арт-проекта. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго».
Местоположние энергообъекта стало определяющим в выборе темы рисунков. Соседство с театром навело художников на мысль о трагической и комической актерских масках.
Два других фасада посвящены работам нижегородского изобретателя и механика Ивана Кулибина, чье имя носит парк, в котором находится подстанция.
Напомним, реализацию проекта по нанесению рисунков-граффити на энергообъекты в Нижновэнерго начали в 2011 году. Проект посвящен профилактике травматизма на электросетях. Арт-проект энергетиков входит в комплекс мероприятий по облагораживанию облика Нижнего Новгорода к ЧМ-2018. Для оформления выбираются объекты, расположенные в местах с высокой проходимостью, чтобы привлечь к ним внимание как можно большего числа нижегородцев и гостей города.
Напомним, на традиционный весенний субботник вышли сотрудники «Нижновэнерго».
Фото: пресс-служба «Нижновэнерго»
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