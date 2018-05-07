Трансформаторную подстанцию в Нижнем Новгороде украсили граффити

Трансформаторную подстанцию у ТЮЗа в Нижнем Новгороде украсили рисунками в стиле граффити в рамках арт-проекта. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Нижновэнерго».

Местоположние энергообъекта стало определяющим в выборе темы рисунков. Соседство с театром навело художников на мысль о трагической и комической актерских масках.

Два других фасада посвящены работам нижегородского изобретателя и механика Ивана Кулибина , чье имя носит парк, в котором находится подстанция.

Напомним, реализацию проекта по нанесению рисунков-граффити на энергообъекты в Нижновэнерго начали в 2011 году. Проект посвящен профилактике травматизма на электросетях. Арт-проект энергетиков входит в комплекс мероприятий по облагораживанию облика Нижнего Новгорода к ЧМ-2018. Для оформления выбираются объекты, расположенные в местах с высокой проходимостью, чтобы привлечь к ним внимание как можно большего числа нижегородцев и гостей города.

Напомним, на традиционный весенний субботник вышли сотрудники «Нижновэнерго».

Фото: пресс-служба «Нижновэнерго»