Торжественное открытие «Евровидения» состоялось в португальской столиц 

43 участника прошли по ковровой дорожке на побережье реки Тежу возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Тема «Евровидения» в 2018 году посвящена океану, поэтому организаторы решили заменить традиционную красную дорожку на голубую. На церемонии президент страны Марселу Ребелу ди Соза поприветствовал гостей и участников фестиваля, пишет РИА Новости. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй намечен на 10 мая, а финал — на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале под шестым номером.