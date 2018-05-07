Ойраты со всего мира соберутся в Калмыкии

В пресс-службе главы Калмыкии пояснили, что «Ойрад тумэн» (Ойратский народ) проводится с 2006 года как фестиваль традиционных промыслов, музыкальной и танцевальной культуры, а также национальные спортивные состязания».

С тех пор его проводят ежегодно в разных регионах, где проживают ойратские народы. Ойраты или западные монголы — группа близко родственных народов, общей численностью около 900 тыс. человек. Ойраты живут в Китае, Монголии и России. Калмыки являются самым западным народом группы, в России их около 200 тыс. человек, порядка 160 тыс. собственно в республике.

«В 2017 году с предложением провести «Ойрад тумэн» именно в Калмыкии к главе республики Алексею Орлову обратился организатор фестиваля Жалавын Батсух», — сообщили в пресс-службе калмыцкого главы

Фестиваль пройдет на территории экологической стоянки «Шатта» Целинного района 12-13 мая. Участие в фестивале примут делегации из российских республик Алтай, Тува и Бурятия, а также из Монголии и КНР.

Гостей ждут конкурсы кибиток, этнических костюмов, спортивные состязания по национальной борьбе «Бек бярлдан», стрельбе из лука, а также различные творческие соревнования в разных видах народного творчества.

Украшением фестиваля станут концерт под открытым небом «Ночь в хотоне» и конные скачки на Элистинском ипподроме. По правилам фестиваля все жокеи будут в национальных костюмах.