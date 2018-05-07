В НПЦ детской психоневрологии в Очаково-Матвеевском прошёл концерт для ветеранов

7 мая в Научно-практическом центре детской психоневрологии прошел традиционный концерт для ветеранов. Маленькие пациенты и сотрудники центра подготовили замечательные номера для тех, кто 73 года назад отстоял свободу и независимость нашей Родины и подарил нам долгожданный бесценный мир.

— Великий Праздник Победы — особенный день для всего нашего многонационального народа, — рассказывает Татьяна Батышева , директор Научно-практического центра детской психоневрологии. — Каждый год наш коллектив старается подарить праздничное настроение участникам тех событий. Когда мы предлагаем нашим ребятам поучаствовать в поздравлении ветеранов, они всегда с радостью и энтузиазмом включаются в работу. Я верю, что с таким подрастающим поколением героические подвиги никогда не будут забыты.

В поздравлении принимали участие и муниципальные депутаты Западного административного округа. После концерта состоялось чаепитие, а дети вручили ветеранам памятные подарки и цветы.