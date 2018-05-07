Успейте принять участие в творческих конкурсах Кранбанка

Продолжается прием работ для участия в творческих конкурсах Кранбанка , которые проводятся в честь 25-летия банка.

Напомним, на проект «Кранбанк в кадре» могут быть представлены оригинальные фотографии с символикой банка. Сделайте интересное фото ярких событий, необычных мест, забавных ситуаций, красивейших картин природы!Главное условие — на фотографии должна присутствовать символика Кранбанка или его название — вывеска на здании офиса, рекламный баннер, любая сувенирная продукция банка или, например, слово «Кранбанк», написанное кремом на праздничном торте. Чем необычнее снимок, тем больше у вас шансов на победу. Работы, заявленные на конкурс, можно посмотреть на сайте. Фотографии принимаются в электронном виде на сайте www.kranbank.ru до 15 мая включительно. Победителям проекта приготовлены отличные призы: зеркальный фотоаппарат или портативные мини-принтеры.

На поэтический конкурснужно представитьпоздравлениебанку в стихах. Жанр можно выбрать любой — поэты уже посвятили банку бардовские песни, гимны, торжественные оды и веселые частушки. Например, такие: «Много банков самых разных, дайте список поскорей, У Кранбанка нынче праздник, у Кранбанка — юбилей!». Стихи можно выслать с помощью формы обратной связи на сайте или принести в любой офис банка. Успейте это сделать до 18 мая. Авторы лучших произведений будут награждены денежными призами. Количество работ от одного автора не ограничено.

Обращаем ваше внимание: в конкурсах могут принять участие авторы, не являющиеся клиентами банка. К творческим проектамКранбанка, посвященным юбилею, присоединилось уже более 50 человек. Авторы работ –жители Иванова и Ивановской области, а также Ярославля и Рыбинска. Возраст участников — от 21 до 71 года.

Приглашаем всех, кто хотел бы проявить себя творчески, и желаем успеха!