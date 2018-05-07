Минкульт продолжает «мочить» «Вольгу»

Глава Министерства культуры Владимир Мединский сообщил, что анимационная лента «Распрекрасный принц» канадско-американского производства не выйдет в российский прокат 24 мая, чтобы не мешать мультфильму «Садко».

Такое решение министр объяснил правилами проката, при которых Минкульт не может поставить на одну дату два равнозначных продукта одновременно.

«Мы им предложили встретиться и как-то договориться по-хорошему. Если по-хорошему не договорятся, значит уйдет на ту дату, которую предложит ему Министерство культуры. Даже с формальной точки зрения российский прокатчик прав абсолютно», — пояснил Мединский, передаёт RNS.

Ранее прокатчикам «Вольга» и «Наше кино» предложили договориться, какой из двух мультфильмов выйдет первым — «Распрекрасный принц» или «Садко». До этого предполагалось, что обе ленты поступят в прокат 24 мая.