10 шикарных криминальных комедий, которые стоит смотреть

Для ценителей иронии и умельцев находить смешное даже в самых невеселых вещах собрали десять отличных историй с криминальным оттенком.

Кандидат на убийство

Кандидат на убийство (на английском языке с русскими субтитрами)

Любимчик школьной тусовки Билли возвращается в свой родной городок, рассчитывая, что здесь все осталось по-прежнему. Вместо этого выясняется, что все его друзья переехали, а бывшая девушка Кара встречается со школьным изгоем Лоуэллом. Не в силах смириться, Билли берется доказать, что Лоулэлл — убийца, ответственный за смерть собственной матери. Его собачье дело

Его собачье дело

В жизни частного детектива из Лос-Анджелеса наступила черная полоса: его любимого пса Бадди похитили бандиты, и теперь он вынужден идти у них на поводу. А тут еще и ростовщик, которому он задолжал крупную сумму денег, натравил на него двух злобных самоанских братьев. Герою придется несладко, но сдаваться он не намерен. Сделано в Америке

Сделано в Америке

Байопик рассказывает невероятную, но абсолютно реальную историю американского пилота-авантюриста Барри Сила, который умудрился сколотить на контрабанде целое состояние, водя за нос ЦРУ , Белый дом и колумбийский наркокартель. Т2 Трейнспоттинг

Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)

Спустя 20 лет после событий первого фильма «великолепная четверка» сходится вновь. И если Рентон, Кочерыжка и Кайфолом восстанавливают более или менее дружеские отношения, то обозленный на весь мир Бегби не собирается прощать предательство Рентона, сбегает из тюрьмы и намеревается наказать наглеца. Удача Логана

Удача Логана

Два брата хотят провернуть ограбление во время самой большой гонки года — «Coca-Cola 600». План уже есть, но для его исполнения нужен Джо Бабах, который сможет проникнуть в банковское хранилище. Беда в том, что Джо и сам сидит за решеткой, и первым делом нужно выкрасть его. Kingsman: Золотое кольцо

Kingsman: Золотое кольцо

Комедийный боевик является прямым продолжением фильма «Kingsman: Секретная служба» 2015 года о британских шпионах. На этот раз действие происходит в США, куда Эггси и Мерлин отправляются, чтобы навестить своих коллег из секретной организации «Statesman». Фресно

Фресно (на английском языке с русскими субтитрами)

В самый разгар отпускного сезона в небольшом калифорнийском городе Фресно две сестры, работающие горничными в отеле, пытаются избавиться от трупа случайно убитого ими мужчины. Киллер поневоле

Киллер поневоле

Безработный и отчаявшийся Жак готов взяться за любую работу. Он готов даже согласиться на предложение местного мафиози Гадо, который готов хорошо заплатить за убийство своей жены. Но есть две небольшие проблемы: Жак не умеет даже держать оружие, а его девушка работает в полиции, где вовсю ищут неумелого киллера. Война против всех

Война против всех

Напарники Тео и Майкл ведут себя очень плохо: шантажируют и притесняют всех, до кого могут дотянуться. Но, как известно, на всякую силу всегда находится еще большая сила, и однажды их вызов будет принят. Взрослые игры

Взрослые игры

Семнадцатилетняя Эрика ведет рисковый бизнес, шантажируя мужчин, с которыми вступила в интимную связь. Большую часть вырученных денег она откладывает, чтобы выкупить из тюрьмы своего отца. Когда отчим вводит в их семью своего сына Люка от предыдущего брака, девушка относится к нему с пренебрежением. Однако вскоре он перевернет ее жизнь, и дальнейшие события обернутся для героев криминальным роуд-муви с романтическим хэппи-эндом.