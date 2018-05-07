Гитаристы выступят в районе Южнопортовый

Концерт гитаристов состоится сегодня в филиале «Южнопортовый» дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.

— На концерте «Гитара в Гайдаре» выступят исполнители, занимающиеся у педагога Александра Никитина , — сообщили в администрации ДТДиМ имени А. П. Гайдара. — Это квартет «Друзья гитары», а также солисты — ансамбль «Укулельцы». Специальный гость нашего мероприятия — Алексей Куркин.

Любителей гитары ждут по адресу: улица Трофимова, дом 15а. Начало — в 19.00. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 679-24-75.