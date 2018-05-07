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Лиам Нисон поучаствует в беспорядках в Конго
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Лиам Нисон поучаствует в беспорядках в Конго 

Киноафиша 43 минуты назад
Фото: Киноафиша
Лиам Нисон («Заложница») подписался на участие в экранизации остросюжетного романа Майкла Игнатьева «Чарли Джонсон в огне».
Актер перевоплотится в блестящего военного корреспондента BBC Чарли Джонсона, отправленного освещать военные беспорядки в Конго. Смерть невинной девушки потрясает его до глубины души, рискуя своей жизнью и карьерой Чарли пытается докопаться до правды.
По мере того, как главный герой все глубже запутывается в паутине насилия, коррупции и убийств, его собственная человечность подвергается сомнению.
Тарик Салех («Мир Дикого Запада») снимет триллер по сценарию Джастина Хэйса («Дорога перемен», «Красный воробей»).
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