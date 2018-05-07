Фото, письма, факты истории: по Перми начали курсировать трамваи Победы

7 мая в Перми начали работать трамваи, оформленные в фронтовой тематике. Один из них посвящен героям Уральского добровольческого танкового корпуса, второй — тем, кто трудился в тылу. Проехав в них, дети и взрослые смогут узнать о подвиге поколения Великой Отечественной.

В трамвае есть портреты воинов и много интересной исторической информации

— Один из трамваев маршрута №5 «рассказывает» об Уральском добровольческом танковом корпусе, который был создан 75 лет назад. Узнать вагон легко — снаружи он украшен логотипами «Бессмертного полка» и танкового корпуса, — рассказала организатор акции «Бессмертный полк» в Перми Анна Отмахова. — Внутри вагона организована настоящая выставка: там есть стенды с информацией об истории корпуса, редкие военные фотографии, письма фронтовиков, интересные факты о войне, а на потолке размещены исторические карты. Маршрут проходит между крупными железнодорожными станциями, откуда отправляли воинов и технику на фронт, что очень символично.

А также письма с фронта, и даже карты, которыми пользовались военные

Вагон 11-го маршрута посвящен тылу. Его пассажиры смогут узнать о том, что на фронт поставляли уральские заводы, города и сёла. В салоне также можно увидеть множество фотографий военного времени и информацию о промышленности Молотовской области (в прошлом Пермский край носил такое название). Маршрут проходит через Мотовилихинские заводы , без чьих пушек не было бы танков, а значит и Уральского танкового корпуса.

Ранее 59.ru рассказал о том, как поучаствовать в акции «Бессмертный полк», а также опубликовал программу празднования 9 мая в Перми.